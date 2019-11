Was Eltern über Tik Tok wissen müssen

Vielen Eltern ist es höchst unangenehm zuzugeben, dass ihre Kinder – obwohl noch nicht mal zehn Jahre alt – bereits ein Smartphone haben und auf Tik Tok, Snapchat, Instagram, WhatsApp oder Co. aktiv sind. Diese Geheimniskrämerei hilft uns aber schlussendlich nicht weiter. Es wäre besser, sich untereinander auszutauschen, Erfahrungen und Befürchtungen

miteinander zu teilen und Regeln zu besprechen. Wir alle sind überfordert mit dem sich ständig ändernden Angebot an Unterhaltungs-Apps. Wenn wir miteinander im Gespräch bleiben, welche Videogames, Social Media etc. unsere Kinder konsumieren, können wir voneinander profitieren und bleiben leichter up to date.

Ja, es wäre einfacher wegzusehen oder es einfach zu verbieten. Aber: In den seltensten Fällen ist damit das Problem gelöst, man steckt einfach nur den Kopf in den Sand.

chweizer Sternchen und andere Vorbilder für Tik Tok-Fans

Der Internetkomiker Zeki Bulgurcu bringt auf Tik Tok bereits über 278’000 Follower zum Lachen (Stand November 2019) und Luca Hänni zeigt seinen 744’000 Followern viel nackte Haut und seinen trainierten Oberkörper. In Winterthur verbreitet seit Februar 2019 Social-Media-Polizistin Rahel Egli Präventionstipps an über 80’500 Follower. Red Bull lockt

international mit tollkühnen Videos und zählt heute bereits 3.1 Millionen Follower. Die meistgefolgte Tik Tok-Influencerin ist die 17-jährige blonde Schönheit Loren Gray aus Pennsylvania, sie hat unglaubliche 35 Millionen Follower aus der ganzen Welt. Ob es uns gefällt oder nicht, unsere Kinder finden diese Social Media-Stars toll und eifern ihnen nach. Influencer*in und YouTuber*in sind heute Berufswünsche, wie früher Feuerwehrmann/frau oder Pilot*in.

Die nächsten Apps kommen

Der Zuckerbergkonzern und andere schlafen selbstverständlich nicht und haben auf die Beliebtheit von Tik Tok auf dem amerikanischen Markt bereits mit dem Video-App «Lasso» reagiert. Eines kann ich Ihnen garantieren, wir werden uns auch künftig weiterhin mit vielen Apps und deren Popularität auseinandersetzen und unsere Kinder in der digitalen Welt

begleiten müssen.

Glossar

Tik Tok: Die Zusammenlegung und das Rebranding beider Apps war vermutlich schon lange

geplant. Ein Grund dafür war das angeschlagene Image von Musical.ly. Die App galt als Ort,

wo Pädophile mit Minderjährigen Kontakt aufnehmen konnten. In China heisst „TikTok“:

Douyin, das ist die Kurzform von „D?uy?n du?nshìpín“, was wortwörtlich „Vibrato Kurz Video“.

Als „Vibrato“ wird ein in der Musik gehaltender Ton bezeichnet, dessen Frequenz kaum

verändert wird.

Challenges: Eine einstudierte kurze Performance zu einem Song oder einem Sketch,

welcher durch den Hashtag viral geht (Zuschauer vertrödeln damit Stunden und werden

inspiriert, eigene Videos zu erstellen. Bsp: #EmEmChallenge:

https://www.youtube.com/watch?v=qWCB4n-t8AE )

Feed: Eine Mischung aus Postings von Teilnehmer*innen oder Hashtags, denen man folgt,

bzw. eine Reihe gelikter Beiträge, die mittels eines Algorithmus erweitert werden.

Gif: Graphics Interchange Format ist ein Mini-Bewegtbild, meist lustig und in einer

Endlosschleife. Es wird oft im Internet und in Chats geteilt, um ein Gefühl oder einen Witz

auszudrücken.

Das Besondere am GIF ist, dass man dieses Format nutzen kann, um kurze Animationen zu

erstellen, die man ins Internet hochladen kann.

#Hashtag: Suchfunktion und Kommunikation innerhalb Social Media

Memes: Internet-Hype, virales Phänomen, Bild-, Ton-, Text- oder Videodatei, welche sich

schnell über das Internet verbreitet.

Prank: wortwörtlich «Streich»; jmd. pranken: jmd. verarschen, provozieren, zum Narren

halten. Die Urheber der «Prank-Videos» legen teils ein schädliches, negatives und sozial

auffälliges Verhalten an den Tag, um eine emotionale Reaktion ihrer Opfer und Follower zu

erhalten. Das negative Verhalten wird damit gerechtfertigt, dass es nur im Rahmen eines

„Pranks“ stattgefunden hat.

Social Media: Portale, auf welchen Nutzer*innen sich vernetzen, austauschen und mediale

Inhalte einzeln oder in einer definierten Gemeinschaft oder öffentlich erstellen und

weitergeben. Die deutsche Übersetzung «Soziale Medien» ist irreführend, weil das «social»

nichts mit fürsorglich zu tun hat.

Tik Tok-Account löschen: Online finden Sie zahlreiche Seiten mit Anleitungen, um den

Account zu löschen, bspw. https://praxistipps.chip.de/tik-tok-account-loeschen-so-

gehts_107584

