Wenn Kinder sich selbst im Weg stehen

Von Susanne Schild (publiziert am Tue, 22 Oct 2019 03:00:12 +0000)

«Nicht schon wieder ein Projekt in der Schule!» Silvans Mutter ist verärgert. Was für viele Kinder eine angenehme Abwechslung vom Schulalltag darstellt, bedeutet für den 12-jährigen Silvan und seine Eltern nur zusätzlichen Stress. «Er braucht viel Struktur und Routine. Vor allem jetzt, da bald der Übertritt in die Sekundarstufe ansteht», sagt seine Mutter beim persönlichen Gespräch.