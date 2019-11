Negativzinsen, unser notwendiges Übel

Von Mathias Binswanger (publiziert am Fri, 15 Nov 2019 04:00:49 +0000)

Negativzinsen in der Schweiz sind ein Sonderfall. Denn die Schweiz hat keine Negativzinsen, um das

Wirtschaftswachstum anzukurbeln oder um bedrohte Schuldner vor dem Zusammenbruch zu retten.

Die Negativzinsen hierzulande haben nur einen einzigen Grund: ein weiteres Erstarken des Schweizer

Frankens soll verhindert werden. Dazu müssen Geldanlagen in der Schweiz genügend unattraktiv

gemacht werden. Der Zins muss geringer sein als im Ausland und vor allem geringer als in der

Eurozone. Und weil die Eurozone im Moment auch negative Zinsen hat und nicht daran denkt, diese

in nächster Zeit anzuheben, müssen wir noch stärker negative Zinsen haben. Das ist grob

zusammengefasst die Logik der momentanen Geldpolitik der Schweiz.

In Wirklichkeit sind die negativen Zinsen aber nicht ausreichend, um die Aufwertung des Schweizer

Frankens zu verhindern. Zusätzlich hat die SNB seit 2015, als die Negativzinsen eingeführt wurden,

Devisen im Wert von rund 300 Milliarden CHF gekauft. Man kann sich deshalb vorstellen, was die

Konsequenz einer Aufhebung der Negativzinsen wäre. Entweder der Schweizer Franken gewinnt

noch einmal deutlich an Wert, oder die SNB muss massiv weitere Devisen kaufen, um das zu

verhindern. Da sind Negativzinsen das kleinere Übel.

Allerdings wurde diese auch von der SNB vertretene Auffassung vor Kurzem in Frage gestellt Diverse

Zeitungen und Internetportale berichteten von einer UBS-Studie, welche gezeigt habe, dass die

Kosten gesamtwirtschaftlich höher seien als der Nutzen. Eine langfristige Fortführung der

Negativzinsen könne deshalb nicht mehr im Gesamtinteresse der Schweiz liegen. In Wirklichkeit ist

das eine klassische Falschmeldung. Die UBS und ihr Chefökonom Daniel Kalt haben keine Studie zu

Kosten und Nutzen von Negativzinsen erstellt. Was sie in Wirklichkeit gemacht haben, ist eine

Umfrage unter 2500 Unternehmen in der Schweiz. Und von diesen Unternehmen gibt eine Mehrheit

an, dass für sie weder Kosten noch Nutzen der Negativzinsen überwiegen.

Warum dann also die ganze Aufregung in den Medien? Die Unternehmen sollten auch noch die

Auswirkung auf die gesamte Volkswirtschaft beurteilen. Und da waren zwei Drittel der befragten

Unternehmen der Ansicht, die Kosten der aktuellen Geldpolitik überwiege den Nutzen. Dieses

Ergebnis ist allerdings kaum der Rede wert. Aber offenbar wollten Journalisten aus einer Mücke

einen Elefanten machen.

Trotzdem ist es legitim, sich Gedanken über die Nebenwirkungen der gegenwärtigen

Negativzinspolitik zu machen. Dabei ist es wichtig festzuhalten, dass die von Privaten bezahlten

Zinsen nach wie vor positiv sind. Wir können uns vorstellen, dass Zinsen aus zwei Komponenten

bestehen: einem risikolosen Zinssatz und einer Risikoprämie. Und während der risikofreie Zins für

kurzfristige Staatsanleihen heute tatsächlich negativ ist, trifft dies für von Privaten bezahlte Zinsen

nicht zu. Die Negativzinspolitik ist somit für die meisten Haushalte und Unternehmen als eine

Niedrigzinspolitik spürbar. Diese betrifft vor allem die folgenden Akteure:

1. Pensionskassen und die bei ihnen versicherten zukünftigen Rentner und Rentnerinnen

Diesen werden aufgrund der geringen Zinsen in Zukunft ihre Pensionen gekürzt.

2. Kreditnehmer und Sparer

Die geringen Zinsen führen zu einer Bevorzugung von Kreditnehmern gegenüber den

Sparern. Da in der Schweiz etwa 85 Prozent aller Kredite Hypothekarkredite sind, führen die