Nichts zu sehen

Die junge Frau steht ganz nahe bei mir. Über der Schulter hängt eine Handtasche so gross wie ein Mikrowellenherd. In ihrem Arm liegt ein weisses Hündchen, das mich mitleidig anblickt. In der freien Hand hält sie ihr Smartphone. Ihre Finger, mit milkafarbenen Nägeln, tanzen über den Bildschirm. Er zeigt ein Foto von ihr im Abendkleid. Sie tippt, sie wischt, sie drückt, perfekt ausbalanciert, während das Tram ruckelt, quietscht und an den Haltestellen bremst.

Sie schneidet das Selfie zurecht, überzieht es mit Filtern, zoomt hinein und hinaus. Dann öffnet sie zahllose Apps und schliesst sie wieder, Chats, Streamingdienste, Galerien. Das Tram ruckelt, quietscht und bremst, während sie dem perfekten Selfie einen perfekten goldenen Rahmen verpasst und das Bild in einem sozialen Medium platziert – perfekt verstichwortet mit Gartenhägen.

Das Tram fährt im Bahnhof ein und spuckt die Menschen in ihren Arbeitstag. Ganz benommen stehe ich am Perron, halte mein Buch an die Brust gedrückt und fühle mich so alt wie nie zuvor.