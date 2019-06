Was wir Eltern fordern

Regula Portillo studierte in Freiburg Germanistik und Kunstgeschichte. Sie verbrachte mehrere Jahre in Norwegen, Nicaragua und Mexiko. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Bern und arbeitet als freie Texterin und Autorin. 2017 erschien ihr erster Roman «Schwirrflug».

Jeanette Kuster

Der Frauenstreiktag ist wichtig und richtig. Gerade für Teilzeit arbeitende Mütter, die oft schlechter bezahlt werden als die männlichen Kollegen und weniger Aufstiegsmöglichkeiten haben. Nur: Will ich es aus dieser schwachen Position heraus riskieren, trotz firmeninternem Streikverbot die Arbeit niederzulegen? Vermutlich werden solche Gedanken viele berufstätige Mütter von einer aktiven Teilnahme am Streik abhalten. Ein Grund mehr, weshalb gerade Frauen in stärkeren Positionen sich solidarisieren und auch auf die Strasse gehen sollten.

Jeanette Kuster ist zweifache Mutter, Journalistin und Kommunikations-Fachfrau. Sie hat bei verschiedenen Medien in den Ressorts Lifestyle und Kultur als Redaktorin gearbeitet. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Zürich.

Barbara Loop

Ich staunte nicht schlecht über die Reaktionen, als ich verkündete, dass ich nach dem Mutterschaftsurlaub weiterhin 80 Prozent arbeiten würde. Man sorgte sich nicht nur um das Wohl des Kindes, sondern sah vor allem meinen Kräftehaushalt in Gefahr. Erstaunt hat mich, dass offenbar niemand in Betracht zog, dass auch mein Einkommen notwendig ist, damit wir als Familie so leben können, wie wir es uns eingerichtet haben. In den Debatten um Gleichstellung der Geschlechter kommt Erwerbsarbeit vor allem als Möglichkeit zur Selbstverwirklichung vor. Man vergisst dabei, dass es nicht zuletzt auch ökonomische Zwänge sind, welche die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zementieren. Bei einem Streik geht es auch um Solidarität. Ich gehe für alle Frauen auf die Strasse: für die schlecht bezahlten Putzfrauen etwa, die noch immer viel zu oft in prekären Arbeitsverhältnissen dafür sorgen, dass berufstätige Paare in Gleichstellung leben können. Für Frauen, die ihre kranken Kinder und alten Verwandten nicht einfach allein lassen können. Und für die Frauen, die es sich nie erlauben könnten, ihren Job für einen Frauenstreiktag aufs Spiel zu setzen.

Barbara Loop ist Lifestyle-Redaktorin bei der «Annabelle». Mehr zu ihrer Meinung zum Frauenstreik lesen SIe in der aktuellen Ausgabe der «Annabelle».

Mirjam Oertli

Ab Geburt und auf Lebenszeit werden Menschen aufgrund ihres Geschlechts schubladisiert. In der Eintütung von Individuen in Geschlechterstereotype liegt eine wichtige Wurzel von Ungleichbehandlung und Sexismus. Deshalb wünsche ich mir, dass unsere Gesellschaft Menschen bald endlich in erster Linie als Menschen wahrnimmt und darstellt – mit all ihrer Vielfalt, die weit über die immer noch vorherrschende binäre Schablone hinausgeht.

Mirjam Oertli ist freie Journalistin, Mutter von drei Kindern und lebt in Luzern. Sie ist Autorin des Buches «Jetzt stellen Sie doch das Kind mal ruhig!».

Julia Hofstetter

Die Ökonomin Mascha Madörin schätzt, dass die Einkommenslücke zwischen den Geschlechtern für Löhne, inklusive AHV- und PK-Beiträge 100 Milliarden Franken beträgt. Frauen leisten Gratisarbeit im Wert von 75 Milliarden Franken. Dazu verdienen sie im Schnitt weniger als die Männer. Diese Zahlen empören. Care-Arbeit ist der Kern unserer Gesellschaft! Er braucht auch eine finanzielle Wertschätzung.