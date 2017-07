Ein Pferd, ein Horn, ein Hype

...Einhörner sind seit Ende des letzten Jahres total in. Niemand weiss genau, warum sie gerade dann die Welt eroberten, doch einige waren gut vorbereitet (etwa der Schokoladehersteller Rittersport, der eine limitierte Auflage einer Schoggi herausgab.

Sie muss wie Yogurette geschmeckt haben, denn sie war rosa, und sie war innert Stunden ausverkauft: alles, weil ein Einhorn die Packung zierte). Im Winter ist derlei Gebaren vielleicht noch mit der Sehnsucht nach Wärme, nach Reinheit, nach Wohlfühlmomenten zu erklären, alles Attribute, die dem wohl mit Abstand beliebtesten Fabeltier zugeschrieben werden.

Aber im Sommer? Wie sind die Herden von Einhörnern auf den Gewässern zu erklären? Jawohl: Erstaunlich viele erwachsene Frauen quetschen sich in Schwimmreifen und reiten damit übers Wasser (gut, sind Einhörner geschlechtsneutral!). Und es sind nebst Mädchen auch Frauen, die wie die kleine Agnes aus dem Kinofilm «Ich – Einfach unverbesserlich» auf Einhörner abfahren: «Es ist sooo flauschig, ich werd wahnsinnig!» Zurück zum Buch.

Der Umschlagtext erklärt: «Das Einhorn lebt immer im Moment und hängt sein Herz nicht an materielle Dinge. Sogar an Bad-Hair-Days weiss es um seine innere Schönheit.» Verzeihen Sie, aber bei so viel Unsinn möchte man, nun ja, kotzen. Das tun Einhörner ja auch, allerdings erbrechen sie Regenbögen (googeln Sie!).

Vielleicht erklärt das ja den Hype. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)