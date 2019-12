1 Grillpoulet – 10 Rezeptideen

Und so gehts:

Kochen Sie Jasmintees im Reiskocher. Ich habe erst gerade kürzlich einen Reiskocher gekauft und er erleichtert das Leben in der Küche bedeutend. Man kann nämlich einfach so Reis kochen und es bleibt lange warm und fluffig. Schneiden oder reissen Sie das Pouletfleisch ohne Haut in Stücke. Schneiden Sie Kohl und Rüebli in kleine Streifen und vermischen Sie diese. Sie können jeden Kohl nehmen und auch verschiedene Kohlarten mischen. Filettieren Sie Orangen und rösten Sie Mandelplättchen. Schneiden Sie das Grün von Frühlingszwiebeln in Ringli. Nun mischen Sie eine Sauce. Geben Sie folgende Zutaten in ein Konfitürenglas mit Deckel: 4 EL Sojasauce, 3 EL Reisessig, 0,5 dl Sesamöl, ein 2 cm grosses Stück geschälter und geraffelter Ingwer, 1 EL Tahini, 1 EL Honig. Schütteln Sie alles gut. Nun richten „bauen“ Sie die Schale. Zuerst kommt warmer Reis in die Schale, dann die Kohl-Rüeblimischung darüber, auf einer Seite die Orangenfilet, daneben die Mandeln und dann das Poulet. Dieses kann ruhig kalt sein. Geben Sie nun die Frühlingszwiebelringli darauf und träufeln Sauce darüber.