Alles eine Sache der Verpackung

Beginnen Sie am besten mit der Auswahl von Papier und Bändern. Wählen Sie ein Thema und eine Farbigkeit, die zu Ihren Weihnachtskarten und zu Ihrer Deco passt. Ein edles unifarbenes Papier und bunte Samtbänder sind da immer eine gute Idee.

Gemalt

Dieses Papier ist zwar gedruckt, aber es inspiriert Pinsel und Farbe hervorzuholen und unifarbene Päckli kunstvoll zu bemalen. Wählen Sie am besten Acrylfarbe, die ist wasserfest! (Papier und Bild: Anthropologie)

Koordiniert

Im Interiordesign kombiniert man verwandte Stoffe als sogenannte Coordonnées. Das können Sie auch mit mit Geschenkpapier und Bändern machen. (Bild, Papier und Schmuck: Bungalow)

Klassiker

Als Textildesignerin bin ich sehr heikel was Muster anbelangt. Ich liebe sie natürlich sehr, stelle aber einen hohen Anspruch an die künstlerische Qualität des Dessins. Besser als schlecht gezeichnete Blumen und Ornamente sind Klassiker wie Streifen, Tupfen und Karos! (Bild über: My Fabuless Life)

Sweet Homes

Nun sind wir bei den Tüten. Einfache Papiertüten im Spitz angeschnitten und zugeklebt sehen aus wie kleine Häuschen. Mit weisser Farbe bemalt werde Sie zu süssen Lebkuchenhäusern. (Bild über: Crafberry Bush)

Couture

Statt falten und kleben geht auch nähen. Das ist eine hübsche handwerkliche Art Geschenken den persönlichen Touch zu geben. Papier lässt sich sehr gut mit der Maschine nähen. (Bild über: Arquitrecos)

Schlicht und einfach

Dieser Style ist elegant, einfach und geht schnell. Was es dazu braucht: schwarzes, mattes Papier, Samtbänder in edlen Natürtönen wie Beige oder Moos und einige kleine frische Tannenzweiglein. (Bild über: Delta Breezes)

Jugendstil

Suchen Sie bei der Wahl von Geschenkpapier nach edlen geblumten oder ornamentalen Mustern in gedämpften Farben. Kombinieren Sie dazu passende Satinbänder und geben so Ihren Päckli eine Jungrndstilanmuting wie die Bloggerin Jasmina Bylund.

Very pretty

Diese Päckli von der Bloggerin Mia Kinoko sind meine persönliche Lieblinge. Sie sind frisch, sehr hübsch, machen neugierig auf den Inhalt und wirken wie wenn sie direkt von Engelchen versandt wurden. Wichtig bei einem hübsch verpackten Geschenk, ist dass das Papier satt ist.

Umwickelt

Ähnlich apart sind diese bunten Exemplare. Man kann dafür Tüten wählen oder einfach Packpapier benutzen. Dann schneiden Sie mit normaler und mit Zickzackschere Streifen aus bunten Geschenkpapierresten und umwickeln die Päckli mit einigen davon plus Garn oder Bändern. Eine sehr gute Idee um Papierresten aufzubrauchen. (Bild über: The Kitchn)

Abgehoben

Wer die Trara und wenig Einpacksress möchte, der lässt sich von dieser Idee vom Studio DIY inspirieren: Bunte Kartonboxen, eine Schleife drumrum und ein Ballon dran!

Credits:

Shops und Kollektionen:Bungalow, Anthropologie

Blogs und Magazine:Studio DIY, The Kitchn, Jasmina Bylund, Delta Breezes, Arquitrecos, Crafberry Bush, My Fabuless Life, A Daily Something

Der Beitrag Alles eine Sache der Verpackung erschien zuerst auf Sweet Home.