Das wird ein Festessen!

Von Marianne Kohler (publiziert am Thu, 19 Dec 2019 04:00:06 +0000)

Kochen und geniessen ist ein wichtiger Teil über die Festtage. Wissen Sie schon was Sie dieses Jahr zubereiten? Wenn nicht, dann finden Sie hier einige Anregungen. Der Truthahn, mein persönlicher Klassiker, den es jedes Jahr am Weihnachtstag gibt, ist dieses Mal nicht in der Rezepteliste. Wer aber ein gutes Rezept für den WEihnachtstruthhahn sucht findet es natürlich auf Sweet Home: Rezepte für ein traditionelles Weihnachtsdinner! (Bild über: Adventures in Cooking)