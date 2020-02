Die schönsten Ideen aus Schweizer Badezimmern

Entdecken Sie das ganze Haus in der Natur.

12 — Betonbad

Dass man sich bei Daniel Donati und Viviane Gall sofort willkommen und wohlfühlt, hat nicht nur mit der Grösse und der Schönheit der Räume zu tun, sondern auch mit der kreativen Stimmung im Haus, die persönlich, unkompliziert und lebendig ist und eine sympathische Portion Rock-’n‘-Roll-Allüre zeigt. Das Paar wohnt in einem Haus des Schweizer Architekten Eduard Neuenschwander. Sie haben es so eingerichtet und umgebaut, dass es für die Familie stimmt und dabei dem Haus seinen Charakter lässt.

Das Badezimmer ist offen, hat aber abschliessbare Toiletten. Es befindet sich leicht erhöht zu den Schlafräumen und zeigt sich im gleichen, schlichten und warm wirkenden Betonlook wie auch die Küche.

Sehen Sie mehr von diesem interessanten Haus.

13 — Boudoir

Wer mietet lernt das beste aus einem eingebauten Bad zu machen. Das ist der Galeristin Frédérique Hutter in ihrer kleinen Altstadtwohnung besonders gut gelungen. Sehr charmant und stilvoll ist sie mit ihrem kleinen Bad umgegangen. Sie hat es mit einer Kommode, einem Ledersessel, Teppich, Pflanzen, Kunst, Dosen und Boxen in einen wohnlichen Salon verwandelt. So lenkt sie geschickt von seinem Seventies-Look ab.

Neugierig auf die charmante Altstadtwohnung?

14 — En Suite

Fashion, Food und Familie kommen in der Wohnung von Claudia und Op Desax entspannt zusammen. Die Gründer des Zürchers Mode-Concept-Stores Opia wohnen in einer Siedlung in Altstädten «Diese Wohnung ist perfekt für uns. Sie ist mitten in der Stadt, und die Kinder können gar mit dem Velo durch die Wohnung fahren», beschreiben die Eltern ihr Zuhause. Die Dreizimmerwohnung hat zur Freude der Familie gleich zwei Badezimmer. Das Elternbad ist en suite zum Elternschlafzimmer und wird von Claudia und Op als Luxus geschätzt.

Kommen Sie mit in die Familienwohnung.

15 — Stimmungsmacher

Zum Schluss noch zwei wunderschöne Stylingideen von Stephanie Aebischer und Beat Brechbühl. In ihrer Berner Loftwohnung haben Sie das Bad charmant und persönlich gemacht. Die alte Vitrine von Stephanies Oma dient als Stauraum für Tücher und Kosmetika. Sie ist unterhalb der Badetuchstange platziert, an der anstelle von Tüchern Haken mit Schmuck hängen. Die Tücher von Schönstaub stehen dafür in der Nähe der Badewanne an einem Klappständer. Da ist auch ein kleiner Hocker, auf dem Platz für eine Kerze ist. Diese Styling-Ideen beweisen, dass auch in einem kleinen Bad vieles möglich ist.

Gespannt auf noch mehr Einrichtungsideen von Stephanie und Beat?

Anmerkung:

Da einige Homestorys etwas älter sind, kann es sein, dass die vorgestellten Bewohner heute nicht mehr am gleichen Ort leben.

Der Beitrag Die schönsten Ideen aus Schweizer Badezimmern erschien zuerst auf Sweet Home.