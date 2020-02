«Du wolltest doch unbedingt Kinder»

Von Sabine Sommer (publiziert am Thu, 06 Feb 2020 04:00:07 +0000)

Oder warum beim Muttersein nicht sein darf, was in der Arbeitswelt zum guten Ton

gehört.

Ein Zürcher Tram, kurz nach Feierabend. Eine Gruppe junger, gut gekleideter Businessleute,

mit Blumenstrauss und Champagner im Arm, auf dem Weg zu einem Arbeitskollegen, um

dessen Abschied zu feiern.

Das grüne Hemd sagt: «Ich chume eifach schnäll und gang nachher nomal is Büro!»

Darauf das blaue Hemd: «Das machsch sicher nöd., Vergiss mal das Büro! Susch magsch den

irgendwenn gar nüme – du schaffsch ächt zvill.»

Das Deux Piece fügt bei: «Isch mega sträng für dich im Momänt, gäll?»

Das grüne Hemd: «Extrem. Und d` Lune vom Pitsch hälfed au nöd grad!»

Verständnisvolles Nicken bei allen Farben. Was für ein nettes Team, denke ich, die lauschend

eine Reihe hinter ihnen sitzt, so unterstützend und wohlwollend.

Im selben Moment betritt eine ebenfalls gut gekleidete Frau die Szene und sinkt sichtlich

erschöpft auf den leeren Sitz: «Läck, ich säg eu, bin ich froh da zsi! Das isch vilicht en Tag gsi!

Di Chline händ de ganz Tag nur brüllt! Und i de Nacht bin ich wieder chum zum Schlafe cho.

Ich bin ächt nudelfertig!» Schweigen. Bis das blaue Hemd sagt: «Ach chum, sind doch so

herzig, dini Chind! Zeigsch eus mal wieder Föteli?» Und als die Frau Nudelfertig keinen

Anschein macht, freudig ihr Smartphone zu zücken, bringt das grüne Hemd jenen K.O-Satz,

den schon manche Mutter zum Schweigen gebracht hat, vor: »DU hesch doch unbedingt

Chind welle!», worauf alle verlegen lachen und das Thema vom Tramsitz ist.

Hör auf zu jammern, Mama!

Waren das wirklich die gleichen Leute, die eben noch so empathisch ihrem belasteten

Kollegen zugehört hatten? Warum tun sie das jetzt bei ihrer Kollegin nicht, die von ihrem

Muttersein erzählt? Und warum sagt keiner zum grünen Hemd, dem gerade alles zu viel

wird, er habe doch schliesslich diesen Job gewollt?

Gehört es bei einer bezahlten Arbeit etwa zum guten Ton, darüber zu reden, wie streng man

es hat? Macht man sich vielleicht schon fast verdächtig, wenn man es nicht tut? Wählt man

allerdings als Mutter den gleichen Weg der Psychohygiene, wird das schnell mal abschätzig

als «Jammern» abgetan.

Aus irgendeinem Grund scheinen andere Gesetze zu herrschen, wenn man über die

Belastungen in der Arbeitswelt redet als über jene in der Familienwelt. «Ach, es gibt ja auch

andere», kann man nun sagen. Die Menschen aus der beschriebenen Tramszene haben halt

noch keine Kinder und darum einfach kein Verständnis für die Situation dieser Frau. Doch ist

das wirklich alles? Geht es nicht darüber hinaus um einen Mythos, der sich noch immer ums

Muttersein rankt und umgestossen zu verhindern gehört? Jenes Bild einer stets in Liebe

nährenden Mutter, egal ob sie mitten in der Nacht zum sechsten Mal des Kleinkindes Kotze

aufwischt oder der Pubertierende gerade beschlossen hat, sie abgrundtief zu hassen.

Kann es sein, dass aus diesem Mythos die eigene Sehnsucht spricht? Der kindliche Traum,

von einer bärenstarken Mutter geliebt worden zu sein, obwohl Mütter keine Bären, sondern

schlicht Menschen sind?