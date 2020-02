Ein eigenes Smartphone mit 10 Jahren? Ja!

Abo oder Prepaid?

Prepaid bewährt sich bei uns. Meine Tochter zahlt jeden Monat ihre zehn Franken ein, wobei das Abo 9.90 Franken kostet. So kann sie gar nie versehentlich zuviel Geld ausgeben, weil keines auf dem Konto ist. Im Abo enthalten sind 300 MB Daten und fünf Nummer, die sie jederzeit gratis anrufen kann. Der einzige Haken: Das funktioniert nur mit Nummern desselben Anbieters. Ein Punkt, den man beim Abo-Abschluss unbedingt beachten sollte.

Im ersten Monat hatte sie ihre Daten schon am zweiten Tag aufgebraucht. Das hat sie so erschreckt, dass sie danach das mobile Surfen gleich ganz deaktiviert hat und die MB ungenutzt verfallen liess. So langsam tastet sie sich nun an einen guten Mittelweg heran und aktiviert das Surfen unterwegs dann, wenn es wirklich unbedingt sein muss.

Und sonst so?

Nach den ersten vier Monaten kann ich voller Überzeugung sagen, dass meine Tochter ihr Smartphone zum idealen Zeitpunkt bekommen hat. Sie ist gross genug, um vernünftig mit dem Gerät umzugehen. Und doch noch jung genug, dass sie auf meine Ratschläge und meine Erfahrung vertraut und so gut begleitet in die digitale Welt eintaucht. So fragt sie mich zum Beispiel jedes Mal um meine Meinung, bevor sie ihr Profilbild auf Whatsapp ändert. Sie hat auch nichts dagegen, dass ihr Handy jedes Mal nach meiner Erlaubnis fragt, wenn sie eine neue App herunterladen möchte. Tatsächlich scheint sie diese Kontrolle eher als Schutz zu sehen.

Einzig dass auf ihrem Handy nur «Youtube Kids» läuft ärgert sie, weil in der Kinderversion ihre Lieblings-Influencer nicht immer auffindbar sind. Bei dem Thema bleibe ich trotzdem hart, da auf Youtube nicht kindgerechte Inhalte schlicht zu plötzlich ins Blickfeld geraten können.

Ganz nebenbei hat das kindliche Smartphone auch der Verwandtschaft viel Freude bereitet. Grossmami, Grosspapi, Gotti und Götti, sie alle wurden zu Beginn regelrecht überhäuft mit morgendlichen Grüssen und abendlichen Gute-Nacht-Wünschen. Mittlerweile haben die Freundinnen zwar Vorrang, aber die Familie darf sich immer noch regelmässig über Herzchen, Fotos und Grüsse freuen. Und viele, viele Sprachnachrichten.

Der Beitrag Ein Smartphone mit 10 Jahren? Ja! erschien zuerst auf Mamablog.