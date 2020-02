Es bleibt plüschig

Poufig

Oft wird Samt mit schwerer Opulenz verbunden, mit üppigen, dunklen Einrichtungen und theatralischen Vorhängen in Rubinrot oder Dunkelgrün. Aber Samt zeigt sich heute in allen möglichen Farben und Formen und ist überraschend elegant. Man kann ihn auch in kleinen Dosen einsetzen, zum Beispiel mit einem Pouf. Wie edle Schmuckstücke zieren diese eleganten Samtpoufs «Pouf Pil» von 1stdibs die Wohnung und helfen zu mehr Wohnkomfort.

Privat

In den Zeiten von digitaler Kommunikation spielen auf einmal edle Papierwaren wieder eine grosse Rolle. Und natürlich gibt es aus solche mit plüschigen Samteinbänden. Sie eignen sich zum Beispiel als persönliches Scrapbuch oder charmantes Gästebuch. Die Samtbücher gibt es über xxx.

Leuchtend

Eklektische Mischungen, persönliche Wohnstile und individuelle Interpretationen gehören zur modernen Auffassung von Einrichten und Wohnen. Samt kann dabei eine elegante Vermittlerrolle übernehmen. Denn er bringt ganz selbstverständlich verschiedene Stile und Epochen zusammen. Er wirkt nämlich immer klassisch edel und hat eine starke Präsenz, da seine Farben auf betörende Weise leuchten. (Sessel von Made.com)

Hochragend

Samtkissen sind wie grosse, textile Edelsteine und geben einem Sofa oder einem Bett einen luxuriösen und sinnlichen Look. Samt ist ein wertvoller Stoff und wird auch in der Mode eingesetzt. So hat er einen gewissen Couturefaktor und macht immer Lust zum Anfassen und Fühlen. Diese diamantenartigen Kissen sind von xxx.

Betupft

Samt ist die Art des Stoffes, nicht aber sein Material. So gibt es den matteren, härteren Baumwollsamt oder weichen, glänzenden aus Kunstfasern oder Seide. Da er ein echter Liebling in allen Varianten geworden ist, finden wir auch ganz überraschende Ideen und Gegenstände aus Samt. Solch plüschige Tupfenaufhänger etwa sind eine diskrete und zugleich dekorative Idee um Kleider und ander Dinge aufzuhängen. (Bild über: xxx)

Wertvoll

Wenn etwas als luxuriös beschrieben wird, kommt es oft in Samt und Seide daher. Samt ist wirklich edel und kein schneller Glamourfaktor im Hollywoodstil. Durch ihn wirkt vieles viel wertvoller. Es lohnt sich also ein Sofa mit Samtbezug zu wählen. Dieses hier, von Made.com, gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ich finde warmes Grau besonders chic.

Endlos

Samt freut auch im Kleinen und hilft immer, dass etwas besonders und einzigartig wird. Verschenken Sie alles mit einer Samtschleife, auch die Flasche Wein zur Dinnereinladung, den Blumenstrauss oder den selbstgebackenen Kuchen. Binden Sie Samtschleifen an Schlüssel, um Servietten auf dem festlichen Tisch, an Vorhangringe und an den Tagen, die das gewisse Etwas brauchen, ins Haar. (Bild über: So many things)

Verträumt

Durch seine «Fühl mich-fass mich an-Materialität» ist Samt ein sehr sinnlicher Stoff. Man kommt nicht umher ihn zu streicheln. Das Samtene will man nicht nur sehen sondern auch spüren. Schöne Haut wird mit Samt verglichen. So ist denn eine samtenes, plüschiges Bett eine Überlegung wert. (Bild über: Urban Outfitters)

Bedeckt

Schon ein einfacher Samtbettüberwurf kann Ihrem Bett einen luxuriös sinnlichen Look verleihen. Diese Bettdecke ist von H+M Home und kostet xxx Fr.

Elegant

Echte Eleganz ist zufällig, man hat sie oder eben nicht! Und Samt hat sie, diese echte Eleganz. So kann man ihn ganz entspannt mit völlig Gegensätzlichem kombinieren. Er schafft es, dass alles elegant und stilvoll wirkt. (Bild über: My Scandinavian Home)

Credits:

Stoffe: Manuel Canovas

Blogs und Magazine: gvjbhnk

Shops und Kollektionen: cfvgbhj

Der Beitrag Es bleibt plüschig erschien zuerst auf Sweet Home.