Heute gibts ein kleines Festessen

Die geklopften Plätzli mit Salz und Pfeffer würzen. Mischen Sie die Petersilie mit den Pinienkernen, dem Knoblauch, dem Wurstfleisch und dem Parmesan. Die Mischung auf den Plätzli verteilen und diese einrollen. Mit Küchenschnur zusammenbinden und in Mehl wenden.

In einer Gusseisenpfanne die Fleischrouladen portionenweise in Olivenöl anbraten und zur Seite legen. Im gleichen Öl braten Sie die Zwiebeln und den Peperoncino an, geben den Wein und die Bouillon dazu. Alles ein wenig einköcheln lassen, dann das Lorbeerblatt beigeben. Legen Sie die Fleischrouladen zurück in die Pfanne, und lassen Sie alles ca. zwei Stunden sanft köcheln.

Die Champignonscheiben in ein wenig Butter anbraten. Am Schluss die Rouladen herausnehmen, die Champignons zur Sauce geben, diese mit offenem Deckel nochmals 10 Minuten einkochen lassen, bis sie dick ist. Geben Sie die Fleischvögel zurück in die Pfanne und erwärmen Sie alles. Mit Schnittlauchringli bestreut servieren.