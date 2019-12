Minimalismus mittendrin

Von Marianne Kohler (publiziert am Mon, 16 Dec 2019 04:00:09 +0000)

Bringen Sie Ruhe in den Wohnbereich

Mit Christbaum, Dekoration und viel Familie wird es im Wohnzimmer schnell unruhig. Schaffen Sie mehr Platz und Harmonie. (Bild über: A Merry Mishap Blog)

Trennen Sie sich von unnötigen Möbeln und Wohnaccessoires, die nur im Weg stehen.

Reduzieren Sie die Anzahl Kissen und Plaids auf den Sitzmöbeln.

Wählen Sie schlichte Vorhänge, am besten in einer hellen, neutralen Farbe.

Reduzieren Sie die Anzahl Kerzen, Vasen und Pflanzen.

Platzieren Sie Ihre Leuchten da, wo Sie wirklich Licht brauchen.

Wählen Sie tiefe Ablagenmöbel.

Räumen Sie besser ein

Unordnung können wir jetzt gerade gar nicht brauchen. Aber Ordnung geht nur, wenn alles auch einen ihm zugehörigen Platz hat. Dafür helfen praktische Möbel mit vielen Schubladen. (Bild über: Harmony and Design)

Räumen Sie alle Staumöbel auf und sortieren Sie aus, was Sie nicht mehr brauchen.

Bestimmen Sie einen Platz für jede Kategorie Dinge, die Sie haben.

Es geht auch ohne Schubladen. Entscheiden Sie sich für anderes System und kaufen Sie eventuell Boxen oder Körbe.

Sortieren Sie Stück für Stück an seinen Platz und beschriften Sie den Ort mit den Dingen, die drin sind.

Verabschieden Sie sich von alten Magazinen, die Sie nie wieder lesen werden, DVDs, die Sie eigentlich doof finden, Kerzen, die krumm und abgebrannt sind und Kissenfüllungen, die echt suspekt sind.

Wenn Sie den Wohnbereich aufgeräumt haben, belohnen Sie sich mit einem schönen Blumenstrauss!

Klären Sie Ihre Homeoffice-Situation

Weihnachtskarten schreiben, Geschenke einpacken, Checklisten für Einladungen durchgehen – ist Ihr Homeoffice für all das tauglich, ist es gut platziert und fügt es sich harmonisch in den Wohnbereich? (Bild über: The Design Files)

Schauen Sie sich Ihre Arbeitssituation zu Hause genau an.

Wenn Sie nicht wirklich praktisch und schön ist, dann entscheiden Sie sich für mehr Einfachheit.

Ziehen Sie Linien: das geht mit einem langen schmalen Tisch an der Wand und passenden Regalen darüber.

Streichen Sie die Wand hinter dem Arbeitstisch in einer dunklen Farbe, das strahlt Ruhe und Eleganz aus.

Räumen Sie Ihr Büro nach getaner Arbeit auf und putzen Sie den Tisch.

Reisen Sie stilmässig nach Japan

Schon lange vor Mary Kondo wussten wir, dass in Japan, Ruhe, Ordnung, Organisation und Schönheit harmonisch zusammenkommen. Wer sich also in Minimalismus üben will und dabei stilsicher bleiben möchte, der schaut nach Japan. (Bild über: A Merry Mishap Blog)