Rein ins Pastaglück

Schneiden Sie Mangoldblätter in kleinere Stücke. Erhitzen Sie Olivenöl mit einer zerquetschten Knoblauchzehe und einem halben Peperoncino. Geben Sie den Mangold bei, zudecken. Sobald der Mangold in sich zusammenfällt, ist er gekocht. Zur Seite stellen, Knoblauch und Peperoncino entfernen. Nun braten Sie ein paar in Streifen geschnittene Rohschinkentranchen an, ebenfalls zur Seite stellen. In der gleichen Pfanne Tomatenstücke kurz anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und zur Seite stellen. Nun braten Sie fertige Gnocchi an, und sobald diese goldgelb sind, mischen Sie die Tomaten und den Mangold darunter. Servieren Sie die Gnocchi auf einer grossen Platte und geben verteilen Sie den knusprigen Rohschinken darüber. Mit Zitrone und geriebenem Käse garnieren.