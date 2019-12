Sieben Tipps gegen das Völlegefühl

Feines Essen gehört nun mal für viele Menschen zu den Weihnachtstagen wie der Christbaum, die Kerzen und die Geschenke. Selbst wenn es nicht gerade eine ganze Gans ist, sind über die Festtage, die sich von Heiligabend bis Neujahr hinziehen, eher üppige bis deftige Köstlichkeiten und weniger leichte Kost angesagt. Und nach einem feinen Dessert locken dann auch noch gluschtige Weihnachtsguetzli, die weggeputzt sein wollen.

So wohlig die ganze Esserei im Familien- und/oder Freundeskreis jeweils auch ist, man hat am Ende alles in allem zu viel gegessen, und das Völlegefühl kann unangenehm werden und zu Blähungen führen. Als junge Frau habe ich in solchen Situationen immer zu einem Fernet Branca gegriffen, der bei mir zwei verschiedene Reaktionen auslösen könnte: Weil der Kräuterbitter für meinen Geschmack so grausig schmeckte, kam mir schon mal das Essen wieder hoch. Oder ich hatte das Gefühl, dass mir das bittere Gesöff, bildlich gesagt, den Magen «zeriss». Beide Varianten waren nicht wirklich angenehm.

Hier ein paar schmerzlosere Varianten:

1. Besser auf den «Verdauungsschnaps» verzichten

Nach einem festlichen Essen lässt man sich gerne einen sogenannten Digestif einschenken, ein feines Schnäpschen, das die Verdauung fördern soll. Oder eben einen Fernet. Tatsächlich können Grappa, Cognac & Co. das Völlegefühl zunächst ein bisschen lindern, weil sie die Magenmuskulatur lockern. Hochprozentiges fördert aber die Verdauung nicht – im Gegenteil, es verlangsamt sie sogar. Und wenn man vorher noch einen Mix anderer Alkoholika getrunken hat, schläft man vielleicht sehr schnell ein, wacht danach aber öfters auf.

2. Kräutertee trinken

Was nicht nur im Gegensatz zu alkoholischen Getränken, sondern auch zu Kaffee die Verdauung fördert, sind Kräutertees. Insbesondere Fencheltee wirkt gut, aber auch Tees beispielsweise aus Beifuss, Kamille, Ingwer oder Pfefferminze beruhigen den Magen und helfen der Verdauung auf die Sprünge.

3. Genug trinken, aber das Richtige



Wichtig für das Funktionieren des Darms ist genügend Flüssigkeit. Wenn einen ein Völlegefühl plagt, sollte man also nicht auf das Trinken verzichten. Neben Kräutertees trinkt man am besten schlichtes Wasser, also ohne Kohlensäure. Auch mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte sind okay. Süssgetränke und Limonaden sowie alkoholische Getränke und auch Kaffee können Sodbrennen verstärken und sollten deshalb besser gemieden werden.