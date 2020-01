Warum Hafer (fast) so wirksam ist wie Medizin

Von Silvia Aeschbach (publiziert am Sat, 18 Jan 2020 04:00:43 +0000)

Im Müesli sind sie das, was auch noch drin ist: Es sind kaum die Haferflocken, wegen denen es uns schmeckt, sondern Früchte, Joghurt oder vielleicht sogar Schlagrahm. Die Flocken sind der unscheinbarste Teil. Dabei sind sie der beste Bestandteil eines Birchermüeslis. Denn Hafer gilt nicht nur als das gesündeste Getreide, sondern sogar als eines der gesündesten Lebensmittel überhaupt. «Seine einzigartige Zusammensetzung macht Hafer zu einem optimalen Lebensmittel an kranken und gesunden Tagen», schreibt die Ärztin Franziska Rubin in ihrem Buch «Heilen mit Lebensmitteln».