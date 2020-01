Was Johann Caspar Lavater Köbi Kuhn voraushatte

Früher hatte man eindeutig weniger Bedenken, Heroen der Vergangenheit durch Namensgebungen unsterblich zu machen. Ohne rundes Jubiläum, ohne sichtbaren Anlass heisst die Nord-Süd-Verbindung im Zürcher Enge-Quartier «Lavaterstrasse» – die Benennung fand 1886 statt, also 145 Jahre nach der Geburt von Johann Caspar Lavater und 85 Jahre nach seinem Tod.

Damit ehrte Zürich einen sehr streitbaren Pfarrer, der über Religion philosophierte, berühmte Kanzelreden hielt und forschte, zum Beispiel über die Physiognomie der Menschen. Auch befasste sich Lavater mit übersinnlichen Phänomenen wie Hellseherei und Magnetismus. Zudem starb er eine Art Heldentod. Lavater bietet also viele Anknüpfungspunkte. So verwundert es nicht, dass es in Zürich auch den Lavatersaal gibt, das Lavaterhaus und das Lavaterschulhaus. Auch anderswo sind Strassen nach ihm benannt, nämlich in Birsfelden, St. Gallen und in Wien.

Ein Promijäger seiner Zeit

Warum all diese Ehrungen? Dieser Lavater war ein PR-Genie, lange bevor jemand diesen Begriff kannte. Der Pfarrer war sehr öffentlichkeitsbewusst. Er suchte die Nähe zur Prominenz der damaligen Zeit und sorgte eigenhändig dafür, dass die Öffentlichkeit von seinen Treffen mit Johann Wolfgang von Goethe, Albrecht von Haller oder Johann Conrad Herder erfuhr.

Würde Lavater heute leben, würde er eher in der «Schweizer Illustrierten» und im «Gala» erscheinen als in «Nature» und in «Science». Ein sprechendes Beispiel dafür ist sein Zusammentreffen mit dem österreichischen Kaiser Joseph II. im Jahre 1777. Am 25. Juli kommt der Blaublütler nach Waldshut. Johann Caspar Lavater hat eben seine ersten Bände von «Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe» publiziert. Darin gibt er ganz konkrete Anleitungen, anhand von Gesichts- und Körperformen verschiedene Charaktere zu erkennen – eine bis heute beliebte, aber sehr umstrittene Methode der Menschenkenntnis. Lavater lehnt sich mit seinen Theorien weit aus dem Fenster, zudem ist seine schwärmerische Art nicht jedermanns Sache. Er gilt als ehrgeizig bis eitel und als eine Art Promijäger seiner Zeit.

Audienz beim Kaiser

Trotz allen Vorbehalte interessiert sich der grundsätzlich wissensdurstige Joseph II. für ihn. Die Audienz beim Kaiser schildert der übereifrige Lavater detailliert: «Ich weiss nicht, wie ich die Treppe hochkam! Ob roth? Ob blass? … Das aber weiss ich, dass der erste Moment, da ich den Saal betrat, mir in seinem zimmtfarbenen Kleide der Kayser sich mir darstellte, mich zur … sorglosen Heiterkeit stimmte … so schicklich, so signifikant, so schmeichelhaft.»

Vor allem Letzteres beherrscht der Zürcher Pfarrer meisterhaft: Er schmeichelt den Mächtigen, sodass seine Tagebucheintragungen geradezu vor überbordenden Gefühlen triefen. Er attestiert Joseph einen «an Genie gränzenden Verstand». Dass der Kaiser ihn einen «gefährlichen Menschen» genannt haben soll, weil er «den Menschen ins Herz» hineinsehen könne, ehrt Lavater – und er rapportiert es noch so gern und lässt es publizieren. «Ich erwarte unendlich viel Gutes und sehr viel Grosses von diesem Fürsten», schreibt Lavater, dabei erhofft er sich vor allem eine Verbreitung seiner Physiognomik.

Umgekehrt hat Lavater beim hochrangigen Kaiser doch nicht so viel Eindruck hinterlassen: Im sonst sehr ausführlichen Tagebuch von Joseph II. wird Lavater mit keinem Wort erwähnt.

Was heisst das für Köbi Kuhn? Er war kein PR-Genie wie Lavater. So kann man ihm umso lieber eine Strasse, eine Gasse oder einen Platz widmen. Noch lieber wäre ihm wahrscheinlich ein Fussballplatz. Oder gleich ein Stadion.

