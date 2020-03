Absagen wegen Corona – Blumenstein sagt die Gemeindeversammlung ab Die ausserordentliche Versammlung hätte am 30. März stattgefunden. UPDATE FOLGT

Die Gemeindeverwaltung Blumenstein. Foto: Patric Spahni

Aufgrund der aktuellen Situation betreffend Coronavirus sieht sich der Gemeinderat Blumenstein gezwungen, die ausserordentliche Gemeindeversammlung vom Montag, 30. März, abzusagen. Dies teilt er am Donnerstag mit. Gemäss den Vorgaben des Bundesrats müsste der Gemeinderat Personen über 65 Jahren sowie Kranken empfehlen, die ausserordentliche Gemeindeversammlung nicht zu besuchen. «Diese Personen würden vom politischen Entscheid ausgeschlossen, was der Definition der Demokratie nicht entsprechen würde», schreibt der Rat in seiner Mitteilung. Das Geschäft, in dem es um den Kauf der Parzelle Bärenstutz 5 geht, wird in die ordentliche Gemeindeversammlung vom 25. Mai integriert.