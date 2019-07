Boris knackt den Google-Algorithmus

Damit sorgte Johnson für eine weitere Heiterkeitsepisode. Als Bürgermeister Londons liess er sich einst für die Olympischen Spiele von einem Kran abseilen, wo er in der Luft hängen blieb; oder er servierte in Hausschuhen und verwaschenem Rugby-T-Shirt den vor der Tür wartenden Journalisten Tee. Und es hat ja durchaus etwas Niedliches: die Vorstellung, wie der blonde Wuschelkopf sonntags eine Weinharasse aus dem Keller hervorsucht, mit roter Farbe bemalt, um darauf die Gesichter der Passagiere einzuzeichnen. So naiv, so wirklichkeitsfremd, so very British!

Tatsächlich ist Johnson nichts von alldem. Mit grösster Wahrscheinlichkeit malt Boris am Wochenende auch keine Busse. Als Bürgermeister von London hat er die Busse sogar sträflich vernachlässigt, genauso wie den Rest des öffentlichen Verkehrs. Dass er im genannten Interview trotzdem behauptete, in seiner Freizeit nichts lieber zu tun, als die ikonischen Doppeldecker zu zeichnen, hat viel eher mit etwas anderem zu tun: mit seinem Image bei Google und Co.

Die Suchresultate haben sich geändert

Wer bis vor kurzem «Boris», «Johnson» und «Bus» bei Google, Facebook, oder Twitter eingab, stiess zuerst auf Darstellungen davon, wie ungenau es Johnson mit Zahlen nimmt, zum Beispiel während des Brexit-Abstimmungskampfs. Als Kopf der damaligen Leave-Kampagne liess Boris einen Bus bemalen. Keinen selbst gebastelten, sondern einen richtigen. Das Ungetüm fuhr vor der Brexit-Abstimmung drei Monate lang durch das Land mit der Aufschrift: «Wir geben der EU jede Woche 350 Millionen Pfund.» Und in kleinerer Schrift darunter: Das Vereinigte Königreich könne das Geld doch besser für das marode Gesundheitssystem verwenden.

Der wahre Betrag, den Grossbritannien nach Brüssel ausrichtet, liegt je nach Rechnung unterschiedlichster Statistiker allerdings bei nicht einmal halb so viel. Nicht eingerechnet, wie viel Grossbritannien vom europäischen Binnenmarkt profitiert. Johnson wurde wegen der Verwendung falscher Zahlen im Abstimmungskampf sogar angeklagt. Der Entscheid des Richters steht noch aus.

Wer heute «Boris», «Johnson» und «Bus» googelt, trifft zuallererst nicht mehr auf die Fake-News zur wöchentlichen Überweisung von 350 Millionen Pfund, sondern auf die Behauptung, Boris bastle gern Busse. Ein genialer Schachzug, um gegen unerfreuliche Google-Treffer vorzugehen. Natürlich sind die früheren Ergebnisse nicht ganz verschwunden. Aber sie sind viel schwieriger zu finden. 90 Prozent der Google-Nutzer kommen erfahrungsgemäss nicht über die erste Ergebnisliste hinaus.