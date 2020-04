Unser Tipp – Brachiales zwischen Buchdeckeln Ein Buch lesen, einen Film schauen, Musik hören: In Zeiten der Corona-Krise tut Ablenkung gut. Hier finden Sie Tipps der Redaktion. Jürg Spielmann

Laute Haare und lange Musik – nein, natürlich umgekehrt: Lassen sich donnernde Doublebass-Paukengewitter und Kreissägen-Gitarrenriffs angemessen in einem Buch vereinen? In einem Roman? Über Heavy Metal? Über Liebe? Und Tod? Hannes Finkbeiner beantwortet all diese Fragen in seinem Erstling «Jogginghosen-Henry» (und der ewige Krach des Lebens) klipp und klar: Ja. Auf 346, nicht nur für Metalfans, lesenswerten Seiten.