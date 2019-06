Bremst du noch oder stehst du schon?

Natürlich gibt es gerade bei Rennvelos und Gravelbikes auch Nachteile gegenüber der «klassischen» Felgenbremse: das Disc-System ist etwas schwerer und auch etwas aufwändiger zu warten. Hinzu kommt, dass Scheibe nicht gleich Scheibe ist. Je nach Einsatz und persönlichen Vorlieben hat man die Wahl beim Disc-Durchmesser, bei der Kolbenanzahl (zwei oder vier) und natürlich beim Hersteller. Führend sind hier Shimano, Sram und Magura. Bevor man sich für ein Modell entscheidet, sollte man zu allererst klären, wo, wie und von wem die Bremse genutzt wird.

Je grösser, desto kraftvoller

Allgemein gilt: je grösser die Scheibe, desto mehr Kraft hat sie. Den grössten Anteil an der Verzögerung hat die Bremse am Vorderrad – aus diesem Grund ist die Scheibe in der Regel auch grösser als die am Hinterrad. Bei den meisten Trail- und Allmountainbikes ist ihr Durchmesser 180 Millimeter. Es gibt aber auch Faktoren, bei denen man vorn auf eine Scheibe mit 200 Millimetern wechseln sollte: hohes Fahrergewicht, aggressive und schnelle Fahrweise, lange Abfahrten oder ein antriebsstarkes aber schwereres E-MTB.

Neben der Grösse der Scheibe verändert auch die Kolbenanzahl die Bremsleistung. Verbreitet sind hier die Varianten mit zwei oder vier Kolben. Der Unterschied: Bei einer Bremse mit zwei Kolben werden die beiden Bremsbeläge von links und rechts jeweils von einem Kolben gegen die Scheibe gepresst, bei einer Vier-Kolben-Bremse sind es auf jeder Seite zwei, wodurch sich der Druck des Bremsbelags auf eine grössere Fläche verteilt. Er liegt also plan auf der Scheibe auf, es können weniger Vibrationen entstehen, die Bremspower ist grösser. Der einzige Nachteil des Vier-Kolben-Systems: es ist schwerer als die Variante mit zwei Kolben.

Montiert und einsatzbereit

Hat man sich für die passende Bremse entschieden, gibt es für die erste Fahrt noch ein paar Dinge zu beachten. Die Bremse braucht etwas Zeit, bis sie ihre volle Bremskraft entfalten kann. Man muss sie einbremsen, damit sich die Oberflächen von Scheibe und Belag anrauen und aneinander anpassen: