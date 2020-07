Trauerfeier für US-Bürgerrechtler – Brief von John Lewis nach seinem Tot: Protestiert und wählt! In einer Baptisten-Kirche von Atlanta nimmt Amerika Abschied des bedeutenden Bürgerrechtlers. Zuvor hat die «New York Times» einen Meinungsbeitrag des ehemaligen Kongressabgeordneten veröffentlicht.

Grosses Plakat zu Ehren des verstorbenen Politikers: Ein weisses Mädchen unterschreibt vor der Trauerfeier mit ihrem Namen. Foto: Chris Aluka Berry (Keystone/30. Juli 2020)

In einem nach seinem Tod veröffentlichten Aufruf hat der US-Bürgerrechtler und Kongressabgeordnete John Lewis die Menschen ermahnt, weiter gegen Ungerechtigkeit zu protestieren und zur Wahl zu gehen. Das Wahlrecht sei das mächtigste gewaltfreie Mittel, sich in einer Demokratie für Veränderungen einzusetzen, heisst es in einem am Donnerstag von der «New York Times» veröffentlichten Meinungsbeitrag von Lewis.

Zur Wahl zu gehen sei der Schlüssel zum Fortschritt im Land, warb Lewis in seinem Appell für eine Beteiligung am demokratischen Prozess. Der Appell wurde auf seinen Wunsch hin am Tag seiner Beerdigung, rund drei Monate vor der Präsidentenwahl am 3. November, veröffentlicht. Lewis war am 17. Juli im Alter von 80 Jahren gestorben. Er hatte sich bereits als junger Mann an der Seite von Martin Luther King für das Wahlrecht, Gleichheit und gegen Rassismus eingesetzt.

Vor allem die schwarze Bevölkerung trauert um den verstorbenen Bürgerrechtler und Politiker. Foto: Brynn Anderson (Keystone/30. Juli 2020)

«Dem Ruf des Herzens folgen»

Lewis schrieb, die jüngsten Proteste gegen Rassismus in den USA nach dem Tod von George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz hätten ihn tief bewegt. Er forderte die Menschen auf, Ungerechtigkeiten nie hinzunehmen, sondern dagegen zu protestieren. «Obwohl ich wahrscheinlich nicht mit Ihnen dort bin, fordere ich Sie auf, dem dringendsten Ruf Ihres Herzens zu folgen und für das aufzustehen, was Sie wirklich glauben», schrieb Lewis. Er habe in seinem Leben alles für den Kampf gegen Ungerechtigkeit und Hass gegeben. «Jetzt sind Sie dran, die Freiheit hochzuhalten», schrieb Lewis.

An der Trauerfeier für Lewis am Donnerstag in einer Baptistenkirche in Atlanta im Bundesstaat Georgia nahmen unter anderem die früheren Präsidenten Barack Obama, Bill Clinton und George W. Bush teil. Obama sollte auch eine Trauerrede halten. US-Präsident Donald Trump wurde nicht zu der Feier erwartet.

Zuvor war Lewis› Leichnam diese Woche auch im US-Kongress öffentlich aufgebahrt gewesen – eine Ehre, die in der US-Geschichte bislang nur wenigen Dutzend Amerikanern zuteil geworden ist.

Der frühere Präsident George W. Bush wendet sich an die Trauergemeinde in der Baptisten-Kirche von Atlanta. Foto: Alyssa Pointer (Keystone/30. Juli 2020)

( SDA /fal )