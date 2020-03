Kein Geisterspiel in Gümligen – BSV will vor Zuschauern spielen Maximal 925 Besucher sollen am 12. März beim Heimspiel des BSV Bern gegen den RTV Basel Einlass finden. Reto Pfister

Kaspar Arn (BSV Bern) soll sich am 12. März gegen den RTV Basel mit den Zuschauern über einen Treffer freuen können. Foto: Christian Pfander

Am 29. Februar trat Wacker Thun gegen Suhr Aarau wegen des Coronavirus vor leeren Tribünen an. So weit soll es beim nächsten Heimspiel des BSV Bern gegen den RTV Basel am 12. März nicht kommen. Die Berner planen, das Spiel vor Publikum auszutragen. Wer die Halle betritt – Spieler, Offizielle, Helferinnen und Helfer eingeschlossen –, muss beim Eingang Vorname, Name, Adresse, E-Mail und Telefonnummer angeben. Zudem muss jeder bestätigen, in den vergangenen 14 Tagen nicht in einer Region mit grosser Verbreitung des Coronavirus (norditalienische Regionen Lombardei, Piemont und Venetien, China, Südkorea, Singapur) gewesen zu sein. Damit es an den Eingängen nicht zu Wartezeiten kommt, kann auf der Website des BSV Bern unter https://www.bsvbern.ch/aktuell/corona-virus ein Formular vorgängig heruntergeladen und ausgefüllt in die Halle mitgebracht werden.

Maximal 925 Besucher erhalten Zugang in die Gümliger Ballsporthalle. Nicht stattfinden wird die für das Spiel am 12. März vorgesehene «YB-Night – Football meets Handball».