Leserreaktionen – Bundesrat lässt Betroffene in ihrer Hilflosigkeit stehen Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Sie präsentierten das grösste Hilfspaket der Geschichte: Finma-Chef Mark Branson, SNB-Chef Thomas Jordan und Bundesrat Ueli Maurer. keystone-sda.ch

Zu «Wenn die Notkredite nicht reichen»

Betroffene stehen in der Hilflosigkeit

Unser Bundesrat hat es wahrlich nicht leicht, die nötigen und richtigen Beschlüsse in der Corona-Krise zu fassen. In einer beispiellosen Blitzaktion hat er mit den Banken zusammen eine tatsächlich unerwartet unbürokratische Lösung für die Wirtschaft geschaffen. Dafür gebührt ihm ein grosses Lob. Wie sich aber herausstellt, sind für viele Kleinstunternehmen solche Kredite überhaupt keine gute Lösung. Und um Sozialhilfe zu betteln, sollte ihnen nicht zugemutet werden. Dafür wären jetzt dringend Kurzarbeitsentschädigungen durch Bundesmillionen zu beschliessen. Aber hierzu weiss der Bundesrat noch keine Antwort, lässt die Betroffenen in ihrer Hilflosigkeit stehen und schweigt sich aus. Ist die Verlängerung der Notmassnahmen nur dem Grund zuzuschreiben, erst mit der Fluglobby eine Lösung zu finden?

Ferdinand Schneider, Frutigen

Nur wer gut wirtschaftet, kommt gut durch die Krise

Wir müssen die Gesundheit der Menschen schützen. Gleichzeitig darf die Wirtschaft nicht völlig an die Wand gefahren werden. Auch Arbeitslosigkeit, Existenzängste und soziale Isolation machen krank. Gesundheitsschutz und Ausstieg aus dem Notstand stehen daher nicht im Widerspruch – im Gegenteil. Es ist zu begrüssen, dass der Bundesrat nun seine Strategie zur schrittweisen Rückkehr in die Normalität aufzeigt. Bei allen berechtigten Massnahmen, die zum Schutz vor dem Virus ergriffen worden sind, darf nicht vergessen werden: Arbeitsplätze und eine funktionierende Wirtschaft sind Grundvoraussetzungen für die Volksgesundheit. Solche Krisen lassen sich nur dann eine gewisse Zeit lang bewältigen, wenn unsere KMU als Rückgrat der Wirtschaft weiterhin gute Rahmenbedingungen vorfinden und wenn wir in guten Zeiten – dank der Schuldenbremse – sorgsam mit dem Steuerfranken umgehen. Denn nur wer gut wirtschaftet, kommt gut durch die Krise.

Lars Guggisberg, Kirchlindach, Nationalrat SVP

Zu «Wie lange kann sich Bern die leeren Spitalbetten leisten?»

Schlagzeile aus dem Kontext gerissen

Von persönlichen Aussagen weiss ich, dass viele Spitalangestellte im Moment ihre Überstunden beziehen, um bei einem allfälligen Corona-Ansturm wieder einsatzbereit zu sein. Andere sind nach wie vor am Rotieren. Der Verlauf der Pandemie ist schwer vorauszusagen. Tatsache ist auch, dass etliche vorausplanbare Operationen verschoben wurden. Die Schlagzeile des Artikels ist somit total aus dem Kontext gerissen und schürt Unsicherheit in der Bevölkerung, was zu gefährlichem Nachlassen bei den Vorsichtsmassnahmen verleiten könnte.

Heidi Salzmann, Cudrefin

Zu «Die Gräben der Eurokrise tun sich wieder auf»

Schutz vom Goodwill der Regierungen abhängig

Die Menschen sind nach wie vor nicht ganz so geschützt, wie ihre Verfassungen glauben machen. Vielmehr bleibt ihr Schutz grundsätzlich vom Goodwill der nationalen Regierungen abhängig, die wiederum von den Interessen der übermächtigen Wirtschaftsakteure dominiert bleiben. Wo sich kurzfristige Risiko-Verstaatlichung für die private Profitmaximierung erübrigt, richten es langfristig die Zinsen. Diesmal kann zwar niemand sagen, dass nur eine Verschärfung der Strukturproblematik abhelfe, denn schliesslich ist das Problem Corona ausnahmsweise mal keine durch neoliberalistisches Wirtschaften verursachte Eiterbeule. Aber das Heilmittel dagegen muss offensichtlich unbedingt wieder dem neoliberalistischen Medizinschrank entnommen werden. Das Virus verzerrt nur die Krankheit bis zur Kenntlichkeit, aber die Ärzte sind blind. Ich fürchte, die nationalen Wehwehchen bleiben weiterhin ausschlaggebend für den Verlauf der Krise.

Benjamin Kradolfer, Bellach

Zu «Strenge Auflagen für eine Rettung»

Airlines sollten sich aus eigener Kraft retten

Der Bundesrat diskutiert gerade über die Rettung der Swiss. Ausgegangen wird von einer Gesamtsumme von drei bis fünf Milliarden Franken. Die Airlines sollten sich aus eigener Kraft retten. So würden vermutlich die Flugpreise steigen, was wiederum dazu führen würde, dass weniger Menschen fliegen würden. So wäre auch etwas für das Klima und die Umwelt getan. Es kann nicht sein, dass die Schweiz Milliarden Franken Steuergelder verschleudert, nur damit sich die Swiss weiterhin an einem ruinösen Preiskampf beteiligen kann.

Peter Flückiger, Bätterkinden

Zu «Ihre Jobs sind wichtig, ihr Lohn ist karg»

Die verknöcherten Lohnstrukturen der Schweiz

Die Corona-Krise zeigt uns deutlich auf, welche Branchen und Arbeitsplätze für unsere Grundversorgung systemrelevant sind. Das sind in erster Linie die Krankenpflege, die Landwirtschaft, die Logistik, der Detailhandel und natürlich das Handwerk. Die Löhne in diesen Branchen und Berufen sollten schon lange gegenüber jenen in den Büroberufen zulegen, um im Lehrstellen- und Arbeitsmarkt ein Gleichgewicht zu erreichen. Psychische Belastung, körperliche Anstrengung, schmutzige Hände und Arbeit im Freien müssen kompensiert werden. Die entsprechenden Löhne haben sich trotz Marktwirtschaft grundsätzlich nicht marktkonform bewegt. Dies gilt auch für die Topkader grosser Unternehmungen. Ihre überrissenen Löhne und Vergütungen sind als Anreiz für diese Positionen unnötig und nur Ausdruck des Filzes, der die grossen Unternehmungen beherrscht. Die Topleute schanzen sich gegenseitig Toppositionen und Topsaläre zu. Die verknöcherten Lohnstrukturen in der Schweiz müssen aufgebrochen werden.​

Alex Schneider, Küttigen