YB nach dem Titel – Burger, Bier – und ein Balanceakt auf rohen Eiern Vom erlösenden Schlusspfiff in Sitten bis zum familiären Ausklang im Hause Hoarau – das meisterliche Wochenende der Young Boys. Dominic Wuillemin , Moritz Marthaler

Geistermeister: Die Young Boys im Meistershirt nach Spielschluss in Sitten. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Der Pfiff von Schiedsrichter Lionel Tschudi kommt kurz vor 22.30 Uhr. Er hat etwas Erlösendes für YB, an diesem Freitagabend im Stade de Tourbillon markiert er auch eine kleine Zäsur, weil man sich – just am heissesten Tag des Jahres – eine gewisse Abkühlung im Betrieb erhofft. Ein in der längsten Saison der Geschichte über 376 Tage und gegen so viele Widerwärtigkeiten verteidigter Meistertitel ist im Trockenen, auf dem langen Weg aufgekommene Zweifel sind beseitigt, Kritiker belehrt.