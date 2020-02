Gratulationen

Liebe Leserinnen, liebe Leser Bei hohen runden Geburtstagen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren Glückwunsch in der redaktionellen Rubrik „Wir gratulieren“ zu platzieren. Sie können zum 70., 75., 80., 85. und 90. Geburtstag gratulieren - ab 90 Jahren sogar jährlich. Senden Sie einfach Ihre Gratulation per E-Mail oder schicken Sie Ihren Glückwunsch per Post an Ihre Lieblingszeitung. Bitte vergessen Sie nicht, den kompletten Namen, das Alter, das Geburtsdatum und die Wohnadresse des Jubilars anzugeben. Ihre Angaben müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor dem jeweiligen Geburtstag auf der Redaktion eintreffen. Ihr Glückwunsch in der BZ Berner Zeitung E-Mail an: anfragen.sekretariat@bernerzeitung.ch Postadresse: BZ Berner Zeitung, Rubrik Gratulationen, Dammweg 9, 3001 Bern Telefon: 031 330 31 11 Ihr Glückwunsch in der BZ Berner Zeitung, Ausgabe Emmental E-Mail an: emmental@bernerzeitung.ch Postadresse: BZ Berner Zeitung, Redaktion Emmental, Rubrik Gratulationen, Kornhausgasse 16, 3401 Burgdorf Telefon: 034 409 34 34 Ihr Glückwunsch in der BZ Langenthaler Tagblatt E-Mail an: langenthalertagblatt@bernerzeitung.ch Postadresse: BZ Langenthaler Tagblatt, Rubrik Gratulationen, Jurastrasse 15, 4902 Langenthal Telefon: 062 919 44 44 Ihr Glückwunsch im Thuner Tagblatt E-Mail an: redaktion-tt@bom.ch Postadresse: Thuner Tagblatt, Rubrik Gratulationen, Rampenstrasse 1, 3602 Thun Telefon: 033 225 15 55 Sie können ein Foto mitliefern (jpeg-Format). Ihr Glückwünsch im Berner Oberländer E-Mail an: redaktion-bo@bom.ch Postadresse: Berner Oberländer, Rubrik Gratulationen, Bahnhofstrasse 20, 3800 Interlaken Telefon: 033 828 80 40 Sie können ein Foto mitliefern (jpeg-Format).