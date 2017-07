SMS vom Dienstag, 25. Juli 2017

Infobox

Zu verschenken



„Bernina“-Nähmaschine. Muss in Obersteckholz abgeholt werden. 062 923 54 40



Mountainbike als Bahnhofvelo. Muss repariert werden. 034 496 72 82



Schreibtisch, weiss, mit 3 Schubladen. Geeignet für ein Kind. Muss abgeholt werden.

079 414 17 59



Leiter, Kiefer weiss, für „Flexa“-Bett halbhoch. Interlaken. 079 690 54 59



4 Milchglasfenster, Länge 195 cm, Höhe110 cm. Eventuell für Gewächshaus, Windfang oder Sichtschutz. Abzuholen in 3422 Rüdtligen. 079 208 99 92



Gemaltes Bild mit Ballett-Tänzerin, ca. 50-jährig, Masse 58 x 78 cm, türkis. 079 395 10 13



Viele Mania von der Migros. Muss in Einigen abgeholt werden. 079 376 31 66



Duschkabine, komplett, mit Auffangwanne. Masse: B: 90, T: 73, H: 210 cm. Dazu 100 Liter-Elektroboiler. Kann in 4938 Rohrbach demontiert werden. 079 562 35 92



Doppel-Wandklappbett mit Matratze. Muss abgeholt werden in Ittigen. 078 758 52 91



Coop-Trophy-Punkte. 079 461 55 67



„Hasena“- Hochbett, 1.20 m mit Treppe und kleinem Schreibtisch. Abzuholen in 3132. 079 784 24 71



Stoff-Ecksofa in den Farben blau/grün/türkis; echter Orientteppich aus Nepal in den Farben blau/türkis/grau; Salontisch 2-teilig, ein Teil aus schwarz lackiertem Holz und der andere aus Marmor. Fotos sind vorhanden. Abzuholen sind die Sachen bis am 31.7. in 3297. 079 642 10 70



15 Umzugskartons. 078 933 85 90



Klappbett aus Holz, seitlich aufklappbar. Ideal für Kinderzimmer. 190 x 90 cm. In Spiez. 076 604 69 11



Gefrierschrank „Bauknecht“, 80 x 60 x 60 cm mit 4 Schubladen. Abzuholen in 4914.

062 929 29 70



Sockel für Stewi /Sonnenschirm; Safe, 70 x 70 x 130 cm. Abzuholen in 4914. 062 929 29 70



Neuere Alu-Mistrampe, 5 m lang. In 3700. 079 839 16 20



2er-Sofa, schwarz, Kunstleder, 200 x 100 cm. Abzuholen in Konolfingen. 079 455 81 54



3 Wappenscheiben. Aargau, Bern, Zürich. Letztere etwas defekt. Abzuholen in Worb. 031 839 73 44



Coop-Trophypunkte. Gegen frankierten Umschlag werden sie zugeschickt. 079 381 31 39





Gratis gesucht



Spielfallschirm /Schwungtuch. 079 487 00 21



Alte Bettstatt aus Holz. 079 275 74 12



Mehrzweck-Bodenplatten 60 x 60 cm, blau oder grün von Aldi. Habe 4 Platten zu wenig. Bern und Umgebung. Bitte SMS. 079 562 16 86



Swissmilk-Punkte. Befinden sich auf Rahm, Kaffeerahm, Sauerrahm usw. 076 502 77 85



Holzbilderrahmen und Spiegel aller Art. 079 929 16 63



Gut erhaltener Stewi. Raum Langenthal. Bitte per SMS. 076 761 19 78



Diverse Bastelsachen. Farbiger Sand, Netz, Gitterdraht, Leimpistolen, Wellkarton. Alle Farben. Kleine Glasfläschli bis 20 cm. 079 281 54 94



Velosaggosche. 079 755 04 41



Milch- Entrahmbecken. 077 467 66 61



Funktionstüchtiges iphone 5s oder 6s. 078 642 50 64



Benzin- oder Elektro-Rasenmäher. Region Thun. 077 411 59 29



Guter Fotoapparat. 079 431 76 67



Neuwertiger Kühlschrank, kombiniert mit Gefrierschrank, inklusive 3 Schubladen, Höhe 1.75 m; Glas-Salontisch 1.70 x 1.10 m. Abholung in Wattenwil. 079 295 86 78



Kleintiergehege, freistehend oder Kaninchenstall für 2 Zwergkaninchen. 076 468 64 66







Diverses



Sueche Wakeboard zum uslehnä, zur Dekoration fürnä Abschlussarbeit. Bitte nur SMS. 079 107 20 99



Gefunden im Urtenen-Rechen in Bätterkinden: Lowepro- Fototasche mit 2 SD-Karten. Vermisst vielleicht jemand Ferienfotos? 079 513 36 35