SMS vom Freitag, 28. Juli 2017

Infobox

Zu verschenken





16 Stühle. In Hünibach. Bitte nur SMS. 079 299 49 07



DVD-Player LG DR4810. Abzuholen in Bern. Bitte nur SMS. 079 67 67 859



Tintenpatronen Peach B 1100XL B 980 (Cyan, Magenta, Gelb) Nur SMS. 079 258 5529



Druckerpatronen HP 364 (schwarz, gelb, rot, blau). Abholung in Bettenhausen. 079 795 17 20.



Gartentisch. 079 133 80 02



Alte Bierflaschen mit Bügel (Klosterbräu, Salmenbräu und Biere Cardinal). Foto kann geschickt werden. Müssen in Rütschelen geholt werden. Bitte SMS. 079 258 62 83



HP Deskjet Farbdrucker, druckt einwandfrei. In Gasel. 079 488 57 07



Komplette Golfausrüstung. Wilson-Schläger (12 Stück) in zwei Tragtaschen. 12 km westlich von Bern. 079 432 01 24



16 Stühle. In Hünibach. Bitte nur SMS. 079 299 49 07



DVD-Player LG DR4810. Abzuholen in Bern. Bitte nur SMS. 079 67 67 859



Tintenpatronen Peach B 1100XL B 980 (Cyan, Magenta, Gelb) Nur SMS. 079 258 5529



Druckerpatronen HP 364 (schwarz, gelb, rot, blau). Abholung in Bettenhausen. 079 795 17 20.



Gartentisch. 079 133 80 02



Alte Bierflaschen mit Bügel (Klosterbräu, Salmenbräu und Biere Cardinal). Foto kann geschickt werden. Müssen in Rütschelen geholt werden. Bitte SMS. 079 258 62 83



HP Deskjet Farbdrucker, druckt einwandfrei. In Gasel. 079 488 57 07



Alles Zubehör für Seidenmalerei. 079 549 49 94



Liege, schwarzes Leder, elektrisch verstellbar, von Diga. 079 549 49 94





Gratis gesucht



Kälberiglu. 079 483 11 30



Taschenuhren und Armbanduhren, auch defekt. Porto übernehme ich gerne. Kann auch abgeholt werden. 079 262 42 27



1 bis 3 grosse Palmen. 078 768 02 02



Giesskanne aus Blech, auch beschädigt, Milchbrente. 079 201 65 46



Dünnes Häkelgarn in allen Farben. 079 225 84 79



Brezeleisen. 078 623 60 65



Freizeit-Franken-Sticker von der Migros. 079 415 21 81



Gänsehütte für unsere Diepholzer-Gänse. 079 815 92 81



Gartenplatten. Sie werden abgeholt. 079 742 04 66



Migros-Chläberli. 078 710 48 15



Sauerkrauthobel 078 848 33 11



iPad oder Tablet für ein Kind zum Spiele herunterladen und spielen. Bitte per SMS. 076 761 19 78



Buch von Charlotte Link: Das Haus der Schwester. 079 780 00 53



Diverses Werkzeug, wie z.B. Hammer, Säge, Feile, usw. Für Kinder und Erwachsene zur Neueröffnung einer Waldspielgruppe. 079 728 04 07



Bernina Nähmaschine und Hometrainer. 078 600 77 41



Modelleisenbahn von Spur N bis LGB. Modell unwichtig. Auch Legoeisenbahn. Nur SMS. 079 448 72 54



Herren-Fahrrad. 079 458 95 92





Diverses



Gefunden rotes Stativ, SIRUI T-005 RX, im Innereriz (Rotmoos). Bitte nur SMS mit Adresse, wird kostenlos zugestellt. 079 396 08 56