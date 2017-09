SMS vom Freitag, 29. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Wickelkommode, braun, gebraucht, in gutem Zustand, zwei Fächer für Windeln, etc. und zwei Schubladen, Höhe: 100 cm, Breite: 85 cm, Tiefe: 80 cm. Abzuholen in 4581.

079 743 82 21



Viele verschiedene Landkarten im Massstab 1:50 000, nur en bloc.

078 764 66 33



Zwei alte Holzfenster (Deko/Adventsfenster).

079 312 54 54



30 Bananenschachteln. SMS.

079 503 60 30



Laptop Sony Vaio, Laserdrucker Lexmark.

079 292 65 19



3er-Ledersofa, schwarz. Abzuholen in Muri b. Bern.

079 718 06 30



11 Kaninchenschubladen, Masse: 72 x 81 x 14 cm.

031 761 07 57



Etwa 120 Zeitschriften (Mein schönes Landhaus, Mein schönes Land, Landlust, etc.

079 947 33 15



Eichentisch, oval, ausziehbar, mit sechs Stühlen, einer davon ist reparaturbedürftig. Bitte SMS.

079 357 28 34



Ein ganzes Album mit ausländischen Marken.

079 777 73 48



Video-/DVD-Recorder in 3800.

079 895 32 42



Fondue Bourguignonne Set, drehbar, mit sechs Saucenpfännchen, wenig gebraucht. Abzuholen in Moosseedorf. SMS.

078 876 91 94



Neue Hundetasche von Qualipet. Kann auch als Hunderucksack verwendet werden. Bitte nur SMS, rufe zurück.

079 225 17 60



Neue HP-Farbpatronen 935 und 934, sind originalverpackt. Bitte nur SMS, rufe zurück.

079 225 17 60



TV-Gerät, Marke: Panasonic, Bildschirmdiagonale: 95 cm, Höhe: 70 cm, mit Fernbedienung, silberfarbener Fuss, gebraucht aber noch funktionstüchtig. Muss in Thun abgeholt werden.

033 654 02 07



Brotbackmaschine Trisa Gourmet Bakery (mit Timer, gebraucht, läuft noch einwandfrei) und Dampfgargerät Turmix Steamer (zum Dampfgaren für bis für vier Personen, mit zwei Behältern zum Essen einfüllen.

079 582 78 57



Damenarmbanduhr zum Aufziehen und Österreichisches Schulwörterbuch. In Grossaffoltern.

032 389 17 33



Autoanhänger, ungeprüft, mit Blachenverdeck.

078 786 73 32





Gratis gesucht



Musikinstrumente für Waisenkinder in Madagaskar und eine elektrische, funktionsfähige Nähmaschine.

079 830 35 57



Bakelit-Balkonkisten mit Befestigungen für alleinerziehendes Mami, mir würde gärn e Ässbalkon iirichte. Sind in Thun deheime u nid mobil.

076 545 45 85



iPod, unsere Grosskinder hören gerne «Gschichtli» damit. Vielen Dank.

078 653 67 37



Hochdruckreiniger mit viel Power (380 Watt).

079 467 12 72



Hygrometer (zum Messen der Luftfeuchtigkeit in der Wohnung).

079 582 78 57



Jura Bräzeleisen.

079 815 92 81



Autokindersitzli und Zwillingswagen für meine Grosskinder.

079 332 85 44



Zinnkannen/-becher.

077 412 28 57



Kuhglocke.

079 913 12 80



Alte Leitplanken. In Horgen.

079 234 14 03



Eierkartons, 10er-Schachtel. Raum Murten.

079 577 46 44



Fifa 17 für Xbox One. Nur SMS.

079 554 15 90



Feuerschale für den Garten.

079 270 68 92



Dirndlbluse, Grösse 36 oder 38.

079 384 36 92



Berner Kochbuch, herausgegeben von der Schuldirektion der Stadt Bern 1961 (26. Auflage, grün).

079 461 84 35



Äs auts Töffli, darf auch defekt sein.

079 729 12 16



Student sucht Geigenbogen. Herzlichen Dank.

076 428 87 14



Armband- und Taschenuhren, auch wenn defekt. Porto übernehme ich gerne. Vielen Dank.

079 262 42 27





Diverses



Verloren, am 2. September, Bahnhof Konolfingen: schwarzes Etui mit rotem Tagebuch und zwei Carnets (russisch).

031 721 14 53



Verloren: Foto-Spiegelreflexkamera Canon 5D Mark II mit Objektiv 24-105mm. In Niederbütschel, am Sonntag, 24. September.

077 403 59 61



Verloren: schwarzes Säckli mit USB-Stick, Pulli und Controller für PS, am Samstag, 23. September zwischen Rubigen und Münsingen (S1).

079 565 09 07



Verloren: Schlüsselbund mit drei Schlüsseln, oberhalb Restaurant Campagne, auf Belperseite.

079 359 66 15



Schlüsselbund mit drei Schlüsseln auf der Bolligenstrasse gefunden, 2-mal SEA und 1-mal KESO.

079 450 75 28