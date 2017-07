SMS vom Montag, 24. Juli

SMS

Kleine bunte Stoffreste (ev. für Kindergarten zum Basteln oder für Patchwork) Jeansstoffreste, verschiedene Farben, Kalender mit Landschaftsmotiven zum Basteln. 079 854 57 46



1 kompl. montierter Gasgrill, wenig gebraucht, sowie 5 komplette Coop Trophy Sammelkarten gegen frankiertes Rückantwortkuvert. Nur SMS. 079 425 76 55



Lattenrost, 140 x 200, in Belp. 079 738 17 38



6 alte Fensterrahmen für Deko. 1 x 32 x 38 cm ,Rest kleiner, z.Tl. zum Ablaugen.033 722 45 35



Kleiderschrank, 196 x 90 x 58 cm, 2-türig, Spiegel, 3 Schubladen. Ideal fürs Kinderzimmer. Abzuholen in Zweisimmen. 076 496 05 16



Everstyl-Sessel, elektrisch, guter Zustand. 079 371 23 06



CD-Ständer in Gitarrenform. 079 764 55 78.



Gr. Sonnenschirm, Blauweiss, DM 2 m, mit Beton-Sockel. Und: Tennis Schläger-Sack, neuwertig. Und: Zwei Camping-Schlafsäcke, gut erhalten. Und: 6 Holzböckli + Verkaufstisch,180 auf 80 cm, für Marktführer, Blau gestrichen. Abzuholen in 3172 Niederwangen. 031 981 06 65



Region Langenthal: 10 Migros Mania. 079 589 65 45



Hochbett (Höhe zwischen Boden und Lattenrost ca. 1,12 m), gebraucht, gut erhalten. Muss in Wilderswil abgeholt werden. 079 778 58 14



Gratis gesucht



Kultur Stall sucht Schwizerörgeli, Handorgel als Deko. :Und Schlagzeug. Region Thun. SMS und Foto. 079 394 80 50



Migros Chläberli. 078 710 48 15



Wir suchen für unseren Garten 1-3 grosse Palmen. 078 768 02 02



Alter tanniger Esstisch für is Stöckli. 079 434 84 47



Autowimpel vom HC-Davos. SMS. 079 333 70 20



E-Bike. Und moderner Keiuterwagen, um 2-3 Kinder zu ziehen. 076 749 45 44



Standbohrmaschine für normale Arbeiten. 079 760 72 28

Decupiersäge mit Blättern. 079 760 72 28



Zauberwürfel (Rubik`s Cube) in allen Farben und Variationen. 078 826 13 20



Hett öpper es Bettschutzgitter, woner nüm brucht? I wär dankbare Abnähmer. Grossruum Thun. 079 624 34 25



Rollator, Raum Spiez. 079 432 73 49



Besitzt jemand einen gut erhaltenen Einkaufstrolley (Prämiengeschenk von Swissmilk/Scapa) der nicht mehr gebraucht wird? Wir würden uns mächtig freuen.

079 929 16 63



Diverses



Verloren am17 07.17 auf der Bernstrasse zwischen Münsingen und Rubigen: Natel und Portemonnaie, schwarz. 079 339 88 30



Verloren bei Bushaltestelle Ka-We-De: Kleines schwarzes Handtäschli, Inhalt: Junior- und Kinderbüchlein. SMS. 079 356 18 41