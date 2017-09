SMS vom Samstag, 30. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Neue HP-Farbpatronen 935 und 934, sind originalverpackt. Bitte nur SMS, rufe zurück.

079 225 17 60



Zwei Paar Skischuhe (Grösse 42, Raichle/Dachstein). Abzuholen in 3453. Bitte nur SMS.

079 201 73 15



Alten Schrank, 2-türig, mit Schublade unten.

079 527 44 01



Dunkles Massivmöbel mit zwei Tablaren und drei Schubladen, Höhe: 206 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 40 cm. Abzuholen in Lützelflüh. Nur SMS.

079 426 75 52



Ungefähr 100 Christbaumkerzen (rot, weiss und blau). Nur SMS.

079 464 54 06



Sehr viele Zeitschriften (GEO und Bild der Wissenschaft, ca. Jahrgänge 1980 bis 2000. Raum 4900.

077 420 89 42



Garten-Cheminée. Kann abgeholt werden.

079 391 13 35



Schreibtisch (Massivholz, ca. 80-Jährig, 150/84 cm) und Teppich (handgeknüpft, ca. 35-Jährig, 2/3 m).

078 866 39 79



Küchentisch aus Holz, braun, 70 x 100 cm (ausgezogen 70 x 154 cm). Kann per sofort abgeholt werden. Im Ostring.

079 451 36 84



Zwei Packungen (geöffnet) glutenfreies Mehl.

079 320 68 10



Vortrags-CD von Prof. Werner Gitt: «Was wird nach dem Tod sein?.»

079 613 20 02





Gratis gesucht



Kleinen Hühner- oder Kleintierstall. Wir würden uns freuen.

079 833 85 03



Kleinen, gut erhaltenen Kühlschrank. Region Burgdorf. Nur SMS.

079 575 43 37



Migros-Sticker «Freizeit-Franken».

079 745 18 65



Mostäpfel zum selber auflesen.

079 511 90 61



Ein altes «Töffli», darf auch defekt sein.

079 729 12 16



Gut erhaltenen Tumbler und Brätzelieisen für Holzkochherd.

079 609 95 60



Für Herbstfest: funktionstüchtigen Kabis- und Rübenhobel.

079 665 46 19



Silberpfeil-, Bessy- und Lasso-Hefte.

076 373 53 53



Trockenes Brot für unsere Kaninchen und Meerschweinchen. Region Zollikofen. Vielen Dank.

079 293 03 34



Ersatzteile für Miltärmesser (Klingen und Fiber). Porto wird gerne übernommen.

079 356 09 44



Studentin sucht Rennvelo für Weg an die Uni.

079 465 91 39



Laptop.

076 749 45 44



North Face Jacke (XL/XXL) in gutem Zustand.

076 749 45 44



Samsun Galaxy Note.

076 749 45 44



Sense, evtl. mit Wetzstein.

079 360 31 53





Diverses



Ich habe am Donnerstag, 28. September, meine grüne Kapuzenjacke im Migros in der Welle7 verloren. Hat sie jemand gefunden? Ich wäre sehr froh und dankbar. SMS.

079 587 53 21



Vollgefedertes Mountainbike Trek blau (Fuel ex 6.5) wurde mir an der «Brächete» in Zäziwil gestohlen. Brauche es dringend für den Arbeitsweg.

079 695 14 40



Gefunden am Vogelsangweg in Herzogenbuchsee: hellbraunes Stoffhündli.

062 961 37 84



Wer in Gysenstein die schwarz-weisse Katze mitgenommen hat, soll sie bitte zurückbringen.

079 386 93 00