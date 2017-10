SMS von Dienstag, 3. Oktober 2017

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Reisekoffer, grün. Älteres Modell, aber sehr gut erhalten. Region Schönbühl. 031 859 36 75



Kleiderschrank, 214 x 228 x 60, 4-türig, Mahagoni/Spiegel, massiv, sehr guter Zustand. Spiez. 076 542 08 01



Dunkles Massivmöbel mit 2 Tablaren und 3 Schubladen. Masse: H 206 cm, B 60 cm, T 40 cm. Abholen in Lützelflüh. Nur sms. 079 426 75 52



Gartentisch, Glas/Metal. Raum 3532. Nur SMS. 079 333 66 55



Tischplatte, hell, furniert, mit Mittelfuss und Aussparung für Kabel, L 136 cm, B 70 cm. Wandregal hell, furniert für Ordner, L 100 cm, T 32 cm, H 37 cm und Wandregal Glas, B 26 cm, L 118 cm. Kann alles einzeln abgegeben werden. Muss in Oberdiessbach abgeholt werden. 079 448 18 29



Kerzenreste, müssen abgeholt werden. 078 804 64 15



Schwarzenberger-Krippenfiguren, auch Könige. Nur komplett, evtl. an Institution. SMS. 079 245 96 86



An Bastler/in: Habe viele Kaffeeglasdeckel (Nescafe), vielleicht kann sie jemand brauchen. 076 606 01 25.



Schöne Agave in Topf, muss in Belp abgeholt werden. 078 619 24 74



Zu verschenken: Magnettafel m. 4 Ablagefächern (Ikea Jagga), u. Uhr, abzuh. in Köniz. 078 850 45 02



Natur-Kieferholz-Vitrine, oben Glas unten Holz, Masse 80 x 180 x 40, muss abgeholt werden in Wo 43 in der Lenk. 079 747 39 77



Zwei Packungen (geöffnet) glutenfreies Mehl (Thun Umgebung)

079 320 68 10



3-er Ledersofa, schwarz abzuholen in Muri b. Bern. 079 718 06 30



Küchentisch, Holz, braun: 70 x 100 cm, ausgezogen 70 x 154 cm, per sofort abholen. 079 451 36 84



15 Kinder-VHS-Kassetten. Abholen in Bern. Bitte SMS. 079 356 33 00





Gratis gesucht



Kleinere, funktionierende Elektronikgeräte (Laptop, Handy, Uhren, etc.) für Ägypten. Können evtl. abgeholt werden. 079 645 88 58



Migros-Freizeitmarken. Wer würde uns schenken? Wir möchten gerne mit den Kindern in den Europapark. 079 361 10 37



Migros-Freizeitmarken. Hat jemand noch zu Hause rumliegen, die nicht mehr gebraucht werden?

076 824 20 82



Northface-Jacke XL/XXL, in gutem Zustand. Wer hätte eine? 076 749 45 44



Getreidemühle, die nicht mehr gebraucht wird? 079 255 35 42



Würde mich sehr über Playmobilsachen freuen. 079 789 04 26



Tischtennistisch, klappbar. 079 692 79 60



Hölzernes Schachbrett mit Figuren.

078 757 37 33



Kaninchenstall, Schubladen. Grösse ca. 60 x 70 cm. 079 696 54 24



Trophy-marken von coop.

078 715 28 80



1 noch funktionierendes Revox-Spulentonband. Wenn möglich A 77 4 Spur. Bitte nur sms. Rufe zurück. Danke. 079 291 05 19



Katzenhaus-Outdoor. 079 833 16



kinderkochherdli. 079 567 43 32



Kleiner Marroniofen. 079 589 65 45



Kleiner Benzin-Gartenhäxler. 079 532 28 50



Weisstannenäste zum Dekorieren und Abdecken. Im Simmental. 079 765 46 05



Stimmgerät für Blasmusikinstrumente. 079 437 90 58



Hat jemand noch ein Aufladekabel für ein Sony-Ericson-Handy. SMS. 079 732 26 61



Milchkanne zum Wasser transportieren. 078 960 15 36



Funktionsfähiger Stewi. Nur SMS. 079 295 82 72



Uralter Skischuh. Wird als Spendekasse an Geburifest verwendet. Rückgabe möglich. SMS. 079 378 15 36



Alter Koffer fürs Altersheim, um mit Gegenständen zu füllen. 078 693 15 99



Drei Eintrittskarten für die Swiss-Toy. Herzlichen Dank. SMS. 079 814 77 44