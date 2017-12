SMS von Dienstag, 5. Dezember

SMS

Zu verschenken





Bett, Tisch und Pult. 076 316 98 03



Tourenskischuh. Nordica. Grösse 43-44. Raum Lyss. 079 767 97 01



Schreibtisch. Mittelgross mit 2 Schubladen, für Jugendzimmer. 079 208 99 24



Esstisch. Oval, braun, ausziehbar. 079 208 99 24



Bettgestell (ohne Matratze). 120 x 200 cm. 079 208 99 24



Christbaumschmuck: Kugeln und Kerzen, Ständer aus Glas und anderes. Abzuholen in 3095. Bitte nur SMS. 079 545 69 67



Stöckli-Ski, SL 168 cm mit Bindung; Völkl-Ski, Arena Lady, 161 cm mit Bindung. 033 722 32 81



Roter Samichlouse-Mantel mit dicken Socken und Bart. Dazu Pelerine. Abzuholen in Uetendorf. 077 447 31 47



Schülerpult mit Schrägdeckel, höhenverstellbar. 079 549 19 41



Wolle zum Socken stricken (Schafwolle). Farbe grün-grau. 079 863 96 23



Drei Betty Bossi Kochbücher: Fisch und Meeresfrüchte, Backen, Pikant-schnelle Küche. Bitte nur SMS. 079 751 74 29



Holzlaufgitter: Visa Gloria. Abzuholen in 3627 Heimberg. 079 519 45 05



Bett. 90 x 190 mit Lattenrost. In 3147. 079 283 64 83



Hühnerhaus ab Platz. 079 703 97 47 / 033 345 20 03



Zwei Phonak Hörgeräte. Vom Oktober 2015. Neupreis sFr. 5069.- inkl. Batterien, Nr. 13. 4 x 6 Stück. 078 775 29 15



Zwei Traktorräder. 13 x 26. 6-Loch. 079 341 03 72





Gratis gesucht



Kettler Hometrainer, einfaches Model. 079 730 96 45



Elektronischer Ofen „zum Warm mache“. Danke. In Thun. 079 252 57 80.



Alte Notenblätter zum Basteln. SMS. 078 783 20 02



Zwei grosse weisse Tischtücher. Masse: 3.5 m x 1 m. 078 768 02 02



Weisse, runde Teller. Mit silbernem Rand. Marke KAHLA (Coop). Leider nicht mehr käuflich. 078 768 02 02



Schweizerfahne für Fahnenmast. Und einen Bob für unsere Kinder. 078 768 02 02



Buch von Jim Knopf. Geschichte handelt von Jim und dem goldenen Waisen-Drachen. 079 630 46 26



Glas- Beistelltisch. Höhe ca. 50 cm. 031 951 41 31



Nur zum Ausleihen gesucht (für 31.12.17): Ein Dirndl. Grösse 40-42. In Steffisburg. Auch Kinderdirndl. Grösse 156 u 134. Besten Dank. 079 324 00 30







Diverses



In der Nacht zum Samstag, 02.12. hat jemand unseren grossen, beleuchteten Hirsch aus unseren Vorgarten entwendet. Wir hätten ihn gern wieder. 079 646 32 23



Verloren: Renault Autoschlüssel. Am 1. Dez. in Bern. Finderlohn. 079 252 05 82