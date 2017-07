SMS von Montag, 31. Juli

SMS

Zu verschenken



briefe mit marken, gestempelt von 1970 bis 2000. in spiez. nur sms.

079 158 03 88



Transportkörbli für Katzen.

079 462 83 39



10 Bananenschachteln.

079 822 87 41



2 Top-Wolldecken und 5 weisse Leintücher. Müssen abgeholt werden.

079 501 19 17



Einbau-Backofen Elektrolux mit Glaskeramik, zum selber Demontieren. Zudem ein schöner Badzimmer-Spiegelschrank. Im Seeland.

076 723 19 06



Minitrampolin und Hulahopreifen.

079 549 49 94



ungebrauchtes laufgitter, rund, gepolstert. Sowie ein ein trip-trap, muss frisch gestrichen werden.

O79 549 49 94



Weit gereister blauer Samsonite-Hartschalenkoffer mit Rädern und Griff, Sicherheitsschloss, Innenfach. Gebraucht, jedoch voll reisefähig, Masse 64 x 47 x 20 cm, abzuholen in Steffisburg.

079 244 22 71



Elektrorasenmäher und Trimmer.

078 710 48 15



Gratis gesucht



Wetterfestes Hühnerhaus oder Hundehütte aus Holz.

079 815 92 81



Bücher von Thomas Bornhauser (zum Beispiel "Mynetwäge", "Henusode" oder andere Bücher aus dieser Serie). Porto wird bezahlt.

078 795 57 22



Cowboyhut, Hemd, Jacke. Gr. XL.

078 768 31 33



Grünpflanze "Schwiegermutterzunge".

079 341 15 85



Alte Holzkühe zum Spielen.

079 706 19 53



eckige tortenspringform.

079 823 80 97



Hochdruckreiniger mit viel Power.

079 467 12 72



Diverses



Gefunden am 29.Juli: Lesebrille in grünem Etui. An der Kyburgstrasse in Thun.

078 862 07 85



Verloren: graue Softgeljacke und schwarze Mamutjacke. Zwischen Lötschenpasshütte und Ferden (VS).

079 381 30 17



gefunden: autoschlüssel zu vw, in ramsei.

034 461 11 12