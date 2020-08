Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Von Gewitter überrascht – Drei Touristen sterben bei Canyoning-Unglück in Vättis SG In der Parlitobelschlucht sind vier Spanier beim Canyoning von einem Unwetter überrascht worden. Ein Mann wird noch vermisst.

Vättis im Kanton St. Gallen. Foto: Google Maps

Am Mittwoch ist es in Vättis (Gemeinde Pfäfers) in der Parlitobelschlucht zu einem Canyoning-Unfall gekommen. Nach einem heftigen Gewitter wurden vier Männer als vermisst gemeldet. Drei Männer konnten in der Nacht tot aufgefunden werden. Ein vierter Mann wird noch vermisst.

Bei den drei Toten und dem Vermissten handelt es sich um spanische Touristen. Sie waren gemeinsam auf einer Canyoning-Tour und dürften vom Unwetter überrascht worden sein.

Es stand ein Grossaufgebot von Rettungskräften im Einsatz. Die Wetterbedingungen hatten in der Nacht für eine Unterbrechung der Suche gesorgt. In den frühen Morgenstunden wurden der Einsatz wieder aufgenommen.

Die Kantonspolizei St.Gallen wird am frühen Nachmittag (nicht vor 13:30 Uhr) anlässlich einer Medienorientierung in Vättis genauere Informationen bekannt geben können.

Aufgrund des laufenden Einsatzes ist die Zufahrt zur Unfallstelle nicht möglich. Die Strasse Richtung St. Martin ist ab der Staumauer des Gigerwaldsees gesperrt.

