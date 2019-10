Chiles Präsident spricht von Krieg

Die Leichen wurden nach Plünderungen in ausgebrannten Supermärkten, einem Baumarkt und einer Textilfabrik gefunden. Durch die Hauptstadt Santiago de Chile zieht sich eine Spur der Zerstörung. Innenminister An­drés Chadwick sagte, dass es in siebzig Städten Gewalttaten gegeben habe, vierzig Supermärkte seien geplündert worden, an der U-Bahn in Santiago gab es grosse Schäden. Der internationale Flug­verkehr kam zum Er­liegen, weil der Flughafen der Hauptstadt gesperrt war. Nach Angaben der Behörden wurden 1500 Demons­tranten verhaftet.

Panzer fuhren auf, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, wie die Regierung mitteilte, es wurde der Ausnahmezustand ausgerufen – bei vielen Älteren weckte diese Militärpräsenz schlimme Erinnerungen an die Diktatur von Augusto Pinochet (1973 bis 1990). Piñeras Äusserungen, man befinde sich «im Krieg» gegen kriminelle ­Elemente, gaben dieser Befürchtung Nahrung, es ähnelte der Wortwahl ­lateinamerikanischer Diktatoren. Am Samstag nahm der Präsident die U-Bahn-Tarif-Erhöhung zurück, die die Proteste ausgelöst hatte. Doch der Zorn vieler Chilenen bleibt.

Der Anlass ist symbolisch

Wann immer in Chile eine Fahrpreiserhöhung in öffentlichen Verkehrsmitteln ansteht, kommt es zu solchen Auseinandersetzungen. Vor dem rechtskonservativen Piñera musste dies schon die linke Präsidentin Michelle Bachelet erleben, deren Reform des Bussystems vor wenigen Jahren zu einem Ausbruch der Gewalt führte.Fahrpreiserhöhungen sind dabei eher ein symbolischer Anlass.

In solchen Momenten bricht sich massiver Unmut über ein Wirtschaftssystem Bahn, das das Recht des Stärkeren betont und das im Kern auf die neoliberalen Reformen Pinochets und seine ideologischen Helfer von der Chicago-Universität zurückgeht. Die chilenische Gesellschaft ist seitdem gespalten in zwei Lager: Der eine Teil profitiert vom dauerhaften Wachstum, der andere bekommt davon wenig ab. In sozialen Netzwerken Chiles machte dieser Tage ein Bild die Runde, das einen Eisberg zeigt. An der Spitze, die aus dem Wasser ragt, steht «Metro». Darunter, auf dem riesigen Rest, sind die Probleme aufgelistet, die sich sozusagen unter der Oberfläche verbergen: schmale Renten, eine löchrige Gesundheitsversorgung, niedrige Löhne, ein Bildungs­system, das immer noch Privatschulen bevorzugt, hohe Gewaltraten und Skandale in Regierung und Armee, die zeigen, dass die Reichen sich immer noch die Taschen füllen.

Nach Zahlen der UNO-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik gehören in Chile einem Prozent der Bevölkerung 26 Prozent des Reichtums, während die 50 Prozent Ärmsten nur Zugang zu 2,1 Prozent des Reichtums haben. Selbst wer es schafft, der Armut zu entkommen, lebt materiell in einem extrem verletzlichen Zustand. Das sind Werte, die typisch sind für Lateinamerika, weshalb soziale Proteste in den letzten Wochen auch in anderen Ländern eskalierten, etwa in Ecuador oder Argentinien.