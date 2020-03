Katholiken und Corona – Christian Schaller muss allein Messe feiern – notgedrungen Anders als in der reformierten Kirche fallen die Gottesdienste bei den Katholiken nicht aus. Pfarrer Christian Schaller zelebriert nun ohne Gemeinde. Stephan Künzi

Pfarrer Christian Schaller fühlt sich trotz Gottesdienstverbot mit seiner Gemeinde verbunden. Foto: Raphael Moser

Gottesdienste sind seit mittlerweile bald zwei Wochen verboten. So hat es der Bund im Kampf gegen das hoch ansteckende Coronavirus verfügt. Doch Christian Schaller, Priester an der Dreifaltigkeitskirche in der Stadt Bern, feiert weiter täglich Messe. Das entspricht dem katholischen Verständnis: Gottesdienst ist für sie, anders als bei der reformierten Mehrheit im Kanton Bern, nicht einfach ein feierlicher Anlass, an dem die Auslegung der Bibel im Zentrum steht. Sondern vielmehr ein Gedächtnis ans christliche Ostergeschehen – und als solches ein unverzichtbarer Teil des Kircheseins.