Als sein Schädel brach

Er schuftete im Kraftraum, kämpfte jüngst auf den Pisten in Chile und Kanada für die Rückkehr. Das grösste Problem: der Kopf. Er war das Tempo nicht mehr gewohnt. «Ich habe zu langsam gedacht», sagt Dressen. Sprung, Kurve, Welle – und der Kopf kam nicht nach. «Ich geriet in Stress, wurde passiv, weil ich nicht mehr Herr der Lage war.» Mit jedem Lauf wurde es besser. Und nach zwei respektablen Trainings in Lake Louise wagt er heute das Comeback.

Ja mei, mein Gott, gibt Schlimmeres – es ist nicht nur so dahergeredet von Dressen. Der gebürtige Bayer, der mit seiner Freundin im oberösterreichischen Scharnstein wohnt, hat schon ganz anderes erlebt.

Die 44 auf dem Helm

Im Herbst 2005, Dressen war elf und an der Skihauptschule Neustift in Österreich, kam sein Vater ums Leben. Dirk Dressen, einst Biathlet, später Skitrainer, war mit einer Kindergruppe nach Sölden gereist, sass in einer Gondel, als sich über der Seilbahn ein 750 kg schwerer Betoneimer von einem Helikopter löste und ihn mit acht weiteren Menschen in den Tod riss.

Am Helm seines Sohnes prangt heute die Zahl 44, für den vierten Buchstaben des Alphabets, DD, die Initialen seines Vaters. Er denke oft an ihn, sagt Thomas Dressen. Aber den Weg, den er konsequent weiterging, habe er nur für sich gemacht, nicht im Gedenken an seinen Vater, der sein erster Förderer war. «Täte ich das für jemand anderen, würde ich mich irgendwann verlieren.»

Der Knall auf der Piste

Kurz nach dem Tod seines Vaters erlebte Dressen das Grauen auf der Piste. Er knallte in einen anderen Skifahrer, erlitt einen Schädelbasisbruch, einen Jochbeinbruch, der Oberkiefer war zertrümmert – «da stand es auf Spitz und Knopf», sagt er. Wäre Hirnflüssigkeit ausgetreten, er weiss nicht, ob er heute noch da wäre, und wenn, in welchem Zustand. «Zum Glück hatte ich Brüche», sagt er, «dadurch konnte der Druck entweichen.»

Der junge Bub hatte danach Mühe, sich in der Schule zu konzentrieren, «das Kurzzeitgedächtnis war komplett weg». Noch heute passiert es ihm, dass er in einem Gespräch mehrmals die gleiche Frage stellt, Wetterumschwünge spürt er, die linke Seite seines Gesichts ist leicht taub.