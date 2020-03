Das Partei-Establishment der Demokraten schlägt zurück Joe Biden galt als erledigt – bis zum Super Tuesday. In Texas zeigt sich, wie der 77-Jährige von einer regelrechten Anti-Sanders-Welle profitiert hat. Hubert Wetzel , WacoAlan Cassidy , Washington

Jubelnde Anhänger von Joe Biden, in Los Angeles am Dienstag an einer Wahlveranstaltung. Die Stimmen für ihn waren aber vor allem Stimmen gegen Bernie Sanders. Foto: Barcroft Media, Getty Images

Ethel Walton hat sich angezogen, als ginge sie zum Gottesdienst. Sie trägt ein elegantes Kleid, einen Hut und feine Schuhe. Dabei ist Walton nur wählen gegangen. Sie hat sich vor einer heruntergekommenen Bücherei in Waco, Texas, in die Schlange gestellt und gewartet, bis sie dran war. Für wen sie gestimmt hat? Walton beantwortet diese Frage ohne zu zögern. «Für Joe Biden», sagt sie. «Yessir, für Joe Biden.»

Noch vor einigen Tagen war der 77-Jährige praktisch erledigt. Selbst langjährige Vertraute machten keinen Hehl daraus, dass sie für ihn eher Mitleid als Begeisterung empfanden. Das war allerdings, bevor Biden die Vorwahl in South Carolina gewann. Und es war, bevor Biden an diesem Dienstag in Virginia, North Carolina, Tennessee und Texas gewann, zudem in Alabama, Arkansas, Oklahoma und Maine und dazu noch in Minnesota und Massachusetts, den Heimatstaaten der Ex-Kandidatin Amy Klobuchar und der Noch-Kandidatin Elizabeth Warren. «Es gibt einen Grund, warum dieser Tag Super Tuesday genannt wird», sagte Biden in seiner Siegesrede. Er klang aufgekratzt, aber auch überrascht.

Der härteste Kampf in Texas

Wie und warum Biden diese Wende geschafft hat, kann man in dem Bundesstaat sehr gut ­sehen, in dem Ethel Walton abgestimmt hat: in Texas. Nirgendwo sonst haben Biden und Sanders so hart miteinander gerungen. Und in keinem anderen Staat war der Sieg so wichtig.

Nach allen Regeln der Wahlarithmetik hätte Sanders in Texas gewinnen müssen. Der Bundesstaat ist zwar eher konservativ, zumal im Vergleich zu einer linksliberalen Bastion wie Kalifornien. Aber in den Städten leben jede Menge linke Studenten und junge Familien, die zu Sanders’ treuesten Anhängern gehören. Gut ein Drittel der Wahlberechtigten in Texas haben zudem lateinamerikanische Wurzeln. Nur eine Woche vor dem Super Tuesday hatten die Latinos Sanders in Nevada zu einem spektakulären Sieg verholfen. Das, so der Plan von Sanders’ Team, sollte sich in Texas noch spektakulärer wiederholen.

Einer, der Sanders dabei helfen wollte, ist Winston Moore. Der 32-Jährige hat gerade seinen Abschluss in Politikwissenschaft an der University of Texas in Austin gemacht, die einen guten Ruf hat, die aber auch 20000 Dollar pro Jahr kostet. Wegen dieser hohen Studiengebühren sitzt Moore jetzt auf einem Schuldenberg, er hat keine Krankenversicherung und hält sich mit einem Job als Möbelpacker über Wasser. Sein Leben wäre sehr viel leichter, wenn Amerika einen Präsidenten wie Bernie Sanders hätte, der eine allgemeine Krankenversicherung einführen und alle Studienschulden streichen will.

Also marschiert Winston Moore am Montagmorgen durch ein Viertel im Süden von Austin, in dem viele Latinos leben. Er klopft an die Türen bescheidener Häuser und erklärt in einem nicht sehr flüssigen Schulspanisch, warum es gut ist, für Sanders zu stimmen. Im Wahlkampfbüro hat er einen Zettel bekommen, auf dem die Übersetzungen wichtiger Begriffe aus Sanders’ Programm stehen: ­allgemeine Krankenversicherung – cuidado medico universal, ­demokratischer Sozialismus – socialismo democratico.

Die Anti-Bernie-Welle

Es ist nicht so, als wäre Sanders’ Plan zur Eroberung von Texas am Dienstag völlig gescheitert. Zumindest zum Teil hat er sogar recht gut funktioniert. Etwas mehr als 30 Prozent der Wähler waren Latinos, und Sanders besiegte Biden in dieser Gruppe mit 39 zu 26 Prozent. Das Problem für Sanders war, dass es nicht reichte. Egal, wie gross die Stimmanteile waren, die er in seinen Wählergruppen zusammensammelte, Bidens Anhänger gingen in noch grösserer Zahl zur Wahl, und sie bescherten ihm noch grössere Margen. So gewann Sanders zwar die jungen Wähler. Aber die machten nur 37 Prozent aus. Satte 63 Prozent der Wähler waren älter als 44 Jahre. Und die stimmten mit 43 zu 19 Prozent für Biden.

Diese Anti-Bernie-Welle, die am Dienstag über Texas schwappte, wurde von zwei Gefühlen gespeist: Angst. Und, sofern man dieses Wort in einem politischen Zusammenhang verwenden will, Liebe.

Biden machte nicht den Eindruck, als habe er noch die Kraft für ein Jahr Wahlkampf und vier Jahre im Weissen Haus.

Zuerst die Angst. Die war am Super Tuesday überall sichtbar, wo gewählt wurde. Es gibt nichts, was die Demokraten so sehr fürchten wie eine zweite Amtszeit von Donald Trump. Wer am Dienstag mit Wählern sprach, hörte den ganzen Tag über immer wieder Variationen des gleichen Satzes: Am wichtigsten ist, dass Trump rausfliegt.

Doch an die Angst vor Trump war auch die Angst vor Bernie Sanders gekoppelt. Genauer: die Angst der Demokraten, den ­falschen Kandidaten zu nominieren, jemanden, der zwar ­viele gute Ideen hat, der damit aber so weit am linken Rand steht, dass er im November gegen Donald Trump untergeht.

Die Umfragen zeigen es deutlich: Es gab am Dienstag mehr Demokraten, die nicht der Ansicht waren, dass der bekennende «demokratische Sozialist» Bernie Sanders der aussichtsreichste und am wenigsten ­riskante Kandidat für den November ist. Das Gefühl, zuerst Sanders besiegen zu müssen, um dann später mit dem tauglicheren, politisch gemässigten Kandidaten Joe Biden in die Schlacht gegen Donald Trump ziehen zu können, motivierte die Wähler mehr als die Frage, wie genau man nun eine neue Krankenversicherung ausgestalten sollte. Es war eine Trump-muss-weg-Wahl, und um das zu schaffen, warfen die viele Demokraten – wie man in Amerika sagt – Bernie Sanders unter den Bus.

Besonders schmeichelhaft ist das nicht für Biden. Seine Siege am Dienstag waren ja weniger ein echter Vertrauensbeweis als eine Misstrauenserklärung an Sanders. In Iowa, New Hampshire und Nevada haben sich die demokratischen Wähler ja noch dem alten Revolutionär Sanders und dem ambitionierten Jungpolitiker Buttigieg an den Hals geworfen, nicht dem ehrwürdigen Granden Biden.

Und warum auch nicht? Biden war ein fürchterlicher Wahlkämpfer. Er blieb in seinen Sätzen hängen und machte nicht den Eindruck, als habe er noch die Kraft für vier Jahre im Weissen Haus. Daran hat sich eigentlich nichts geändert. Zu Beginn seiner Siegesrede verwechselte Biden jedenfalls seine Frau mit seiner Schwester. Das kann in der Aufregung passieren, ist aber nicht gut, wenn die ganze Welt nur auf solche Momente wartet.

Die Sanders-Truppen teilten die Verwechslungsszene sofort im Netz. Biden gegen Sanders – das kann noch hässlich werden. Niemand erwartet ernsthaft, dass Sanders bald aufgibt, dazu hat er zu viele Staaten gewonnen. Ausserdem ist er stur und hat genügend Spenden gesammelt, um noch ein paar Monate weiterzumachen. Wenn es ganz schlecht läuft für die Demokraten, wird sich der Kampf bis zum Parteitag im Juli hinziehen.

Der Obama-Vorteil

Aber nicht alles an Bidens Siegen war Angst oder Taktik. Wie gesagt – es gab auch Liebe, und die erfuhr Biden von Menschen wie Ethel Walton, der Dame mit dem schönen Kleid, die in Waco für ihn gestimmt hat. Walton ist eine ältere Dame, schon über 70, und sie ist schwarz. Sie weiss, wie es früher zugegangen ist in Texas, in den finsteren Zeiten, als die Schwarzen keine Rechte hatten. 15 Lynchmorde sind für McLennan County dokumentiert, der letzte fand 1922 statt. Und so wie Ethel Walton es sieht, bewegt sich Amerika unter Donald Trump geradewegs in diese finsteren, rassistischen Zeiten zurück. «Aber das werden wir nicht zulassen», sagt sie. «Wir stemmen uns dagegen und kämpfen mit unserer Stimme.»

Und mit dieser Stimme hat Walton am Dienstag Joe Biden gewählt, den früheren Vize­präsidenten von Barack Obama. ­«Biden hat die Erfahrung und die Weisheit, der weiss, dass es nicht reicht, nur zu reden, sondern dass man arbeiten muss», sagt Ethel Walton.

Das ist eine recht typische Sichtweise unter Amerikas Schwarzen. Sie vertrauen Biden, weil Obama ihm vertraut hat. In Texas waren 20 Prozent der Wähler Schwarze. Satte 60 Prozent von ihnen stimmten für Biden. Dieser solide Stimmenblock war ein wichtiger Grund, warum Biden Sanders’ Vorteil bei den Latinos ausgleichen konnte – das Fundament für seinen Sieg.

Bevor Ethel Walton vom Parkplatz der Bücherei fährt, hält sie noch einmal an. «Ich hab vergessen, eine Sache zu erwähnen», sagt sie. «Was immer kommen mag – Gott wird uns schützen. Daran glaube ich. Er hat uns nicht bis hierher gebracht, um uns jetzt alleinzulassen.»

Donald Trump ist nicht unbesiegbar. Die Zustimmungsraten des Präsidenten haben die 50-Prozent-Marke kaum je überschritten, er ist fast immer «under water», wie die Amerikaner sagen. Kein Vergleich also zu George W. Bush oder Ronald Reagan, die beiden letzten republikanischen Präsidenten, die wiedergewählt wurden. Das heisst allerdings noch nicht, dass die Demokraten Oberwasser haben. Nach diesem Super-Dienstag aber sehen sie zumindest klarer. Denn nun läuft es auf einen Zweikampf hinaus zwischen dem selbst erklärten demokratischen Sozialisten Bernie Sanders und dem Mitte-Politiker Joe Biden, der ein nicht mehr für möglich gehaltenes Comeback hingelegt hat.

Die Gefahr besteht jedoch, dass sich die beiden ähnlich starken Blöcke, der radikale um Sanders und der moderate um Biden, in den weiteren Vorwahlen bis zum Nominierungsparteitag einen Abnutzungskampf liefern werden, der nur einen Gewinner hervorbringt: Donald Trump. Wen auch immer die Demokraten unter Streit, Wut und Tränen nominieren ­würden, er hätte kaum Chancen gegen den Amtsinhaber.

Bernie Sanders hat zwar ­enthusiastische Anhängerinnen und Anhänger, aber sie sind eine Minderheit. Und sie ­bleiben es auch: Mehr als zwei Drittel der Amerikaner sagen, dass sie niemals einen Präsidenten wählen würden, der eine sozialistische Revolution ankündigt. Sehr wahrscheinlich würde Sanders mit seiner Niederlage sogar noch etliche Kongressabgeordnete mit in den politischen Abgrund ­reissen. Die Folge wäre, dass die Demokraten die 2018 mühsam erkämpfte Mehrheit im Repräsentantenhaus wieder verlören und Präsident Trump ungestört weiterregieren könnte.

Joe Biden wiederum kann nicht annähernd so begeistern wie Sanders, vor allem nicht die jungen Leute. Auch stellt er sich immer noch in den Schatten Barack Obamas, einer Lichtgestalt aus einer anderen Zeit. Obamas Erfolge basierten auf einer Koalition Weisser Amerikaner und ethnischer Minder­heiten. Ausserdem nahm er die eher links gerichtete Basis wie auch die moderaten Wähler in den Vorstädten für sich ein.

Auf Letzteres muss der demokratische Präsidentschafts­kandidat von 2020 fokussieren, egal, ob er Sanders oder Biden heisst: Wenn es ihm gelingt, eine Koalition zwischen jungen Wilden und moderaten Mittelständlern zu bilden, kann er Trump schlagen. Die Bildung dieser Koalition ist schwierig, aber alternativlos. «Wenn die Progressiven denken, sie könnten ohne die Moderaten gewinnen – oder die Moderaten ohne die Progressiven –, dann sind sie verrückt», schrieb Thomas Friedman, der renommierte Kolumnist der «New York Times».

Ein Kandidat Biden wie auch ein Kandidat Sanders müsste seine parteiinternen Kritiker umgarnen, etwa, indem er dem unterlegenen Rivalen einen Ministerposten in der künftigen US-Regierung verspricht. Ein solcher Sprung über den eigenen Schatten ist dem ehemaligen Vize-Präsidenten eher zuzutrauen, als dem wenig kompromissbereiten Senator aus Vermont.

Der Aufstieg Trumps sollte eigentlich dazu führen, dass sich moderate und linke Kräfte vereinen, obwohl sie zuweilen unterschiedlicher Meinung sind. Während Sanders Dinge verspricht, die er als Präsident kaum je halten könnte, da ihn der Kongress ausbremsen würde, hat sich Joe Biden von Anfang an auf Donald Trump eingeschossen. Nicht zu unrecht: Fast doppelt so viele Demokraten sagen, dass es wichtiger sei, den Präsidenten abzuwählen, als einen Kandidaten zu haben, mit dem sie in allen Fragen übereinstimmen.

Klar, der demokratische Kandidat sollte sich für erschwingliche Bildung, Waffenkontrolle und die Verbesserung der ­Krankenversicherung einsetzen – das Coronavirus dürfte Argumente liefern.

Vor allem jedoch muss er als Kandidat der Einheit auftreten, zuerst der Demokratischen Partei und dann des ganzen Landes. Denn da kann Trump nicht mithalten, er kann nicht den Versöhner einer Nation geben, die er weiter gespalten hat. Seine Strategie war «teile und herrsche», um mit der eigenen Basis zu gewinnen. Die Strategie des demokratischen Kandidaten muss daher «vereine und regiere» lauten.

Entscheidend ist, dass sich die Demokraten zusammenraufen. Eine Koalition, getragen von der Energie der Sanders-Fans und der Vernunft der Biden-Anhänger, kann Trump besiegen. Hilfreich wären auch die Milliarden von Mike Bloomberg, der sich nach seiner Pleite am Superwahlkampftag aus dem Rennen genommen hat. In Anlehnung an den abge­droschenen Slogan, mit dem Bill Clinton 1992 die Präsidentschaftswahlen gewann, gilt für die Demokraten von 2020: It’s the coalition, stupid.

In der Politik, sagte einst der britische Premier Harold Wilson, ist eine Woche eine lange Zeit. Selten war dieser Satz wahrer als in diesem Wahlkampf in den USA. Bernie Sanders stand noch vor wenigen Tagen davor, im Kampf um die demokratische Präsidentschaftskandidatur eine Vorentscheidung zu erzwingen: Vieles deutete darauf hin, dass der linke Senator sich am Super Tuesday an der Spitze des demokratischen Bewerberfelds absetzen würde. Dass er dabei so viele Delegierte einsammeln würde, dass er fast nicht mehr einzuholen wäre. Doch passiert ist etwas ganz anderes: ein Comeback von Joe Biden. Er hat sich am Dienstag auf eine Weise in das Rennen zurückgekämpft, die nur wenige für möglich gehalten hätte.

Von Schwarzen unterstützt

Der frühere Vizepräsident gewann die Vorwahlen in einer Reihe von Bundesstaaten des Südens, wo er erneut von der grossen Unterstützung durch die afroamerikanischen Wähler profitierte, die ihm schon zum Sieg in South Carolina verholfen hatten. 60 Prozent der Schwarzen in Alabama, North Carolina, Tennessee und Virginia legten laut den Nachwahlbefragungen für ihn ein. Biden siegte aber auch in Bundesstaaten, wo er nicht einmal Wahlkampf betrieben hatte: in Minnesota und in Maine. In Massachusetts gab Bidens Kampagne gerade einmal 11’672 Dollar für seinen Wahlkampf und keinen einzigen Dollar für TV-Werbung aus, während seine Rivalen Millionen investierten. Und Biden siegte selbst in Texas, wo ihn alle Umfragen weit hinten gesehen hatten.

Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AP kam Biden am Mittwoch auf 566 Delegierte, Sanders auf 500. Dahinter folgen abgeschlagen die Senatorin Elizabeth Warren mit 61 Delegierten sowie der frühere Bürgermeister von New York, Mike Bloomberg, der 52 Delegierte auf sich vereint. Die genaue Verteilung der Delegierten steht noch nicht fest, weil sich die Auszählung der Wählerstimmen in Kalifornien über mehrere Tage hinziehen kann. Im bevölkerungsreichsten Bundesstaaten zeigten die Hochrechnungen, dass Sanders am meisten Stimmen holen würde. Das ändert allerdings nichts daran, dass Biden aus dem Super Tuesday insgesamt als Gewinner hervorgeht. Der vom linken Flügel der Demokraten erhoffte Durchmarsch von Sanders ist nicht eingetroffen.

Stattdessen markiert der Super Tuesday einen Wendepunkt im demokratischen Wahlkampf: jenen Moment, an dem sich besonders moderate weisse und afroamerikanische Wähler der Partei in überraschender Deutlichkeit hinter Biden stellten – und ihn zum alleinigen Anführer des moderaten Flügels machten. Die Nachwahlbefragungen zeigen, dass Wähler, die sich erst in letzter Minute für einen Kandidaten entschieden haben, mit grosser Mehrheit für den früheren Vizepräsidenten einlegten. Sanders profitierte davon, dass viele Wähler ihre Stimmen schon frühzeitig abgegeben hatten. Besonders in Kalifornien ist die briefliche Wahl wichtig. Der 78-Jährige gewann zwar eine grosse Mehrheit der jungen Wähler, schaffte es jedoch nicht, diese Gruppe gross zu mobilisieren.

Der grosse Verlierer des Super Tuesday ist allerdings ein anderer. Mike Bloomberg, der frühere Bürgermeister von New York, hat mehr als eine halbe Milliarde Dollar seines Vermögens in seinen Wahlkampf gesteckt. Der Ertrag ist bescheiden: Er gewann einzig die Vorwahl im US-Aussengebiet Amerikanisch-Samoa und landete in einigen anderen Staaten auf dem dritten Platz. Damit ist Bloomberg mit seinem Versuch, moderate Demokraten hinter sich zu scharen, gescheitert. Am Mittwoch gab er den Rückzug seiner Kandidatur bekannt und empfahl gleichzeitig Biden zur Wahl. Er will den früheren Vizepräsidenten nun auch finanziell unterstützen.

Rückschlag für Warren

Ein schwerer Rückschlag war der Wahltag auch für Elizabeth ­Warren. Die Senatorin aus ­Massachusetts landete in ihrem Heimatstaat hinter Biden und Sanders auf dem enttäuschenden dritten Platz. Auch anderswo schnitt die einstige Mitfavoritin schlecht ab. Am linken Flügel zur Partei, zu dem Warren zählt, mehren sich nun die Stimmen, die sie auffordern, ihre Kandidatur zugunsten von Sanders zurückzuziehen. Laut ihrem Wahlkampfteam will Warren in den kommenden Tagen über ihr weiteres Vorgehen entscheiden.

Alles offen nach dem Super Tuesday also, aber nun mit leichtem Vorteil für Biden. Die nächsten Vorwahlen finden am kommenden Dienstag statt. Und das ist in diesem Wahlkampf, wie nun alle wissen, eine lange Zeit.