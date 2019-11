Der General macht die Schotten dicht

Seine Begründung: «Als ich das erste Mal in die Kabine kam, erinnerte die Stimmung an ein Begräbnis.» Dann verzichtete eram Sonntag bei seiner Premiere darauf, Nicolai Jörgensen eine Pause zu gewähren. Der Däne, wichtigster Angreifer im Kader, hasst es, auf Kunstrasen zu spielen. Er reiste deshalb vor zwei Wochen nicht mit nach Bern.

Solche Sonderbehandlungen liegen jetzt nicht mehr drin: Jörgensen musste gegen VVV Venlo auf Kunstrasen spielen. Der Angreifer traf zum 1:0, bereitete das 2:0 vor, Feyenoord gewann 3:0. Es war ein Einstand nach Mass für Advocaat. Einer, der verdeutlicht, wie der Trainer funktioniert.

Advocaat bedeutet auf Deutsch Anwalt. Aber als freundschaftlicher Fürsprecher seiner Spieler hat der 72-Jährige in seiner drei Jahrzehnte währenden Karriere nie gegolten. Vielmehr pflegt er die Profis mit harter Hand zu führen. Der Spitzname des knapp 170 Zentimeter grossen Holländers: der kleine General.

Verbundenheit mit van Gaal

Der autoritäre Führungsstil verbindet ihn mit Louis van Gaal (auch Tulpen-General genannt). Aber nicht nur: Die beiden schätzen sich, seit sie Anfang der Achtzigerjahre gemeinsam für Sparta Rotterdam gespielt haben.

Als sich Advocaat 2008 mit Zenit St. Petersburg auf den Uefa-Cup-Final gegen seinen früheren Club Glasgow Rangers vorbereitete, willigte van Gaal, damals bei AZ Alkmaar beschäftigt, in ein Testspiel ein, in dem er seine Mannschaft in der gleichen Formation wie der schottische Gegner agieren liess. Zenit gewann den Final 2:0. Es ist Advocaats grösster Erfolg.

Doch während van Gaal im Weltfussball hoch respektiert ist als Taktiker und Verfechter der holländischen Ballbesitzschule, steht Advocaats Werk in einem schlechteren Licht. Zwar lässt auch er bevorzugt im in Holland schon fast in der Verfassung festgeschriebenen 4-3-3-System spielen, aber ihm fehlen die Ideen, damit es seine Spieler mit Esprit ausfüllen könnten.