Was will man den Spielern des SC Bern vorwerfen? Sie kämpfen verbissen, stecken Rückschlag um Rückschlag weg, dominieren den HC Davos über weite Strecken (40:23 Torschüsse) und stehen am Ende doch als Verlierer da.

Nachdem die Bündner am Dienstag daheim im Cup 4:3 nach Verlängerung gewonnen haben, reüssieren sie auswärts mit dem gleichen Ergebnis, nur das die Entscheidung diesmal im Penaltyschiessen gefallen ist.

Mursaks Grosschance

Wettbewerbsübergreifend hatte der SCB vor dem gestrigen Match neun der zehn letzten Partien verloren. Und unabhängig vom neuen Goalie lief es für die Mutzen vorerst wie gehabt. Sie kamen motiviert aus der Garderobe und schon in der 2. Minute durch Jan Mursak zu einer hochkarätigen Chance.

Der Slowene traf die das Tor nicht und verlor kurz darauf, allerdings nach einem ungenauen Pass Eric Blums, an der eigenen blauen Linie die Scheibe, worauf der Schwede Mattias Tedenby, der beste HCD-Torschütze, allein auf Tomi Karhunen losziehen konnte – 0:1. Es ist wie verhext.

Viel zu oft bringt sich das Team Kari Jalonens derzeit um den Lohn für seine Bemühungen. Am Einsatz fehlte es auch gegen die Bündner nicht. Im ersten Drittel spielte der SCB über weite Strecken sogar ausgezeichnet.

Als zum ersten Mal die Seiten gewechselt wurden, lautete aus Sicht die Torschussstatistik 13:4, das Zwischenresultat aber 1:2. Gregory Sciaroni hatte seinen ersten Treffer in der laufenden Meisterschaft erzielt, Felicien Du Bois, die Gäste zum zweiten Mal in Führung gebracht.

Im Mitteldrittel glich Ramon Untersander im Powerplay mit einem herrlichen Hocheckschuss aus. Und nach der zweiten Pause hatten die SCB-Anhänger den Torschrei schon auf den Lippen, doch Sandro Aeschlimann verhinderte das 3:2 durch Calle Andersson mit einer Glanzparade.