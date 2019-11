Jenseits des grossen Teiches

Klimawandel, Feminismus, Lohngleichheit – wir Schweizer haben uns in den letzten Jahren mit unzähligen Krisen und Problemen herumgeschlagen. Es stellte sich mir die Frage, ob die Menschen in Kanada diese Brennpunkte mit uns teilen. Folglich habe ich während der vierwöchigen Rundreise vermehrt darauf geachtet, mit welchen Hindernissen dieses wunderbare Land zu kämpfen hat.

Die Sache mit den Trucks

Klimaerwärmung – ein wichtiges Thema. Das Vorurteil gegenüber Kanada und den Vereinigten Staaten, sie würden nur riesige, unökologische Trucks fahren, hat sich meiner Meinung nach bewahrheitet. Man findet selten einen kleinen Toyota Yaris, jedenfalls nicht ausserhalb der grossen Städte, welche nur einen kleinen Teil des Landes ausmachen.

Während wir in der Schweiz predigen, die Bevölkerung müsse vermehrt auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen und das Auto stehen lassen, steht dies in Kanada gar nicht zur Diskussion. Es ist nämlich schwer, mit dem Zug von West nach Ost zu kommen. Die Menschen sind auf ihre Autos angewiesen, sofern sie nicht im Wagen eines Kohlezugs von A nach B reisen möchten. Da wunderte es mich nicht, dass wir das Thema Klimawandel eher selten antrafen.

Alles auf Pump

Auch im finanziellen Bereich ticken die Kanadier etwas anders als wir Schweizer. Auch wenn es manche nicht gerne hören, so sind wir in der Schweiz in einigen Bereichen in der Tat etwas, wie soll man es ausdrücken, eigen. Unser «Bünzlitum» erstreckt sich auf alles, was uns überlebenswichtig erscheint – allem voran unsere Finanzen. So wird die Mehrheit der Bevölkerung sich davor hüten, grössere Schuldenberge anzuhäufen, mal abgesehen von den gelegent­lichen Zahlungsschwierigkeiten am Ende des Monats.

In Kanada hingegen läuft alles auf Pump, so würde der Schweizer sagen. Kaum ein Haus, Auto oder Boot ist wirklich abbezahlt. Junge Leute nehmen mörderische Kredite auf, um sich einen GMC-Truck in der Grösse eines kleinen Panzers zu kaufen. Bezahlt wird quasi nie mit Bargeld, und die Kreditkartenrechnung wird nicht direkt abgegolten, sondern von der nächsten Kreditkarte gedeckt. Kaum vorstellbar für Herrn und Frau Bünzli, die Durchschnittsschweizer.