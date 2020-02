Machtpolitikerin ganz ohne Macht

«Ich kann, ich will und ich werde»: Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren Machtwillen nie verborgen, seit sie sich aufmachte, an die Spitze der CDU und, wer weiss, an die der deutschen Regierung zu gelangen. Doch spätestens seit letztem Sommer, als im politischen Berlin immer mehr Leute raunten, die Neue könne es einfach nicht, zeichnete sich ab, dass aus ihren hochfliegenden Ambitionen nichts werden würde.