Macron führt Quoten bei der Einwanderung ein

Als grösste Neuerung in der Einwanderungspolitik preist die Regierung die Einführung von Quoten für Wirtschaftsmigranten. Eine jährlich festgelegte Zahl an Ausländern, die für einen Job nach Frankreich kommen, soll helfen, die Einwanderung stärker auf die Bedürfnisse des Landes auszurichten. Die Quoten nach kanadischem Vorbild sind ein politisches Zugeständnis von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron – besonders an die konservative Opposition, die seit vielen Jahren ein solches System fordert.

Frankreichs Arbeitsmarkt ist von einem Paradox gekennzeichnet: Einerseits ist die Erwerbslosenquote mit 8,5 Prozent hoch. Andererseits können Hunderttausende Stellen nicht besetzt werden. Dem steht der Zuzug von jährlich 33'000 offiziell erfassten Personen gegenüber, die zum Arbeiten nach Frankreich kommen. Diese Form der Wirtschaftsmigration macht damit nur 13 Prozent der regulären Einwanderung aus.

Die linke Partei France Insoumise geisselte die Unterscheidung guter und schlechter Zuwanderung, die mit den Quoten verbunden sei.

Konkret besteht die versprochene Neuerung nun vor allem darin, dass in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern der Bedarf an ausländischen Arbeitskräften nach Branchen und Regionen besser erfasst wird. Die Nationalversammlung soll dann jährlich beschliessen, wie viele ausländische Arbeitnehmer ins Land dürfen – erstmals für das Jahr 2021.

Der erleichterte Zugang zu Jobs in Frankreich ist politisch hoch sensibel. Arbeitsministerin Muriel Pénicaud beeilte sich, am Mittwoch zu erklären, die Aus- und Fortbildung der vielen Arbeitslosen im Land habe Vorrang bei der Lösung der Probleme am Arbeitsmarkt. Ihr zufolge soll die absolute Zahl erteilter Arbeitsvisa gar nicht steigen. Jenseits des politischen Bekenntnisses zu einem Quotensystem bringt die Reform für Frankreichs Wirtschaft also keine grundlegende Veränderung. Andere Formen der Einwanderung – besonders der Familiennachzug – sollen durch die Quoten auch nicht eingeschränkt werden, so die Regierung.

Während die Arbeitgeberverbände das Quotensystem als Vereinfachung lobten, stiess es bei der Opposition auf Kritik. Die konservativen Republikaner, die eigentlich für Quoten sind, stuften die Reform als Täuschungsmanöver ein, um von der vermeintlichen Masseneinwanderung in die Sozialsysteme abzulenken. Die linke Partei France Insoumise geisselte die Unterscheidung guter und schlechter Zuwanderung, die mit den Quoten verbunden sei.