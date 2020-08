Schulstart nach Sommerferien – Corona-Task-Force kontert Kritik von Eltern Wie gut sind die Thuner Schulen auf den Start nach den Sommerferien vorbereitet? «Wir müssen an die Selbstverantwortung appellieren», sagt der Präsident der Task Force Schule, Mark van Wijk. Barbara Schluchter-Donski

Schulbeginn unter erschwerten Bedingungen: Eltern sind am Montag (im Bild die Primarschule Lerchenfeld) im Schulhaus nicht erwünscht. Auch Eltern von 1.-Klässlern müssen sich vor dem Gebäude von ihren Kindern verabschieden. Foto: Patric Spahni

Es ist kein normaler Schulbeginn am Montag: Corona wirft seine Schatten voraus und sorgt bereits jetzt für Anspannung und Nervosität. Nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei deren Eltern: «Wie gut ist die Thuner Schule eigentlich vorbereitet?» und «Was passiert mit Kindern, welche erst jetzt aus Risikoländern heimkehren?», fragen sich besorgte Väter und Mütter, die sich an diese Zeitung wandten und der Stadt gleichzeitig zu grosse Passivität in dieser Angelegenheit vorwarfen.