Leserreaktionen – Corona zeigt die Schwächen der Agrarpolitik

Zu «Die aktuelle Situation erfordert diese besondere Massnahme»

Corona zeigt die Schwächen der Agrarpolitik

Das Coronavirus könnte der aktuellen agrarpolitischen Diskussion guttun. Aufgrund finanzieller Anreize haben viele Länder die Herstellung wichtiger Produkte nach China ausgelagert. Zu Jahresbeginn wurde nun die Welt vom Virus überrascht. Seither wurde die Güterproduktion in China stark reduziert. Auch in der Öffentlichkeit taucht nun vermehrt die Frage auf, woher wir unsere Importgüter beziehen. Und weiter zeigt sich, dass China unsere Abhängigkeit auch ausnutzen könnte. Das Coronavirus zeigt also einerseits, dass internationale Logistikketten hochverletzlich sind. Andererseits zeigt es, dass Handels­abkommen gut sind, aber wenig nützen, wenn es zu Güterknappheit kommt. Dies lässt Schlüsse für die Landesversorgung zu: Wir brauchen eine Agrarpolitik, die erstens unseren Selbstversorgungsgrad nicht weiter reduziert und die zweitens für Landwirte echte finanzielle Anreize schafft, in der Schweiz zu produzieren. Drittens soll sie nicht davon ausgehen, dass Nahrungsmittel weltweit unlimitiert zur Ver­fügung stehen und, viertens, dass Güter immer problemlos aus dem Ausland importiert werden können.

Hermann Dür, Burgdorf

Zur Rückmeldung «Was soll das?» von Ruth Gibson

Panikmache oder berechtigte Vorsorge?

Ob und welche Vorsorgemassnahmen notwendig sind, ist ein Entscheid, der den Fach­leuten überlassen werden sollte. Ich finde die Verharm­losung der Situation im Leserbrief von Ruth Gibson unan­gebracht. Das Bundesamt für Gesundheit trifft Vorsichtsmassnahmen, um uns alle möglichst lange zu schützen und eine allfällige Pandemie zu verhindern. Vertrauen wir doch diesen Leuten, die etwas von der Materie verstehen. Die Presse hat in einer Demokratie die Aufgabe, uns alle möglichst objektiv zu informieren und Ratschläge der Behörden zu veröffentlichen. Das hat nichts mit Panikmache zu tun. Würden die verantwortlichen Stellen keine Vorsichtsmassnahmen anordnen und es entstünde eine Pandemie, erst dann hätte Ruth Gibson Anlass zur Kritik.

Martin Liniger, Rizenbach

Zu «Auf Saanen wartet ein Millionensegen»

Neubewertung trifft Ältere am stärksten

Die Neubewertung der Liegenschaften kann nur ein primäres Ziel haben: höhere Steuern und vor allem höhere Eigenmietwerte. Unter den Eigenmietwerten, die sich als fiktive Einkommen stark auf die Steuern auswirken, leiden besonders ältere Bürgerinnen und Bürger. Wegen der Neu­bewertung wird Saanen rund neun Millionen Franken mehr einnehmen. Ist es richtig, dass der Staat auf diese Weise zu­lasten der Bürgerinnen und Bürger seine Einnahmen un­differenziert weiter erhöht? Was ist falsch daran, möglichst viel des Einkommens in den Taschen der Leute zu belassen? Besonders jetzt, wo die Wirtschaft weltweit schwächelt? Das Beispiel der Millionäre in Saanen widerspiegelt nicht den steigenden Druck auf den Mittelstand, der die Folgen dieser Politik zu tragen hat.

Werner E. Wiedmer, Biel

Zu «Bundesrichter streiten in aller Öffentlichkeit»

Richter stehen nicht über dem Gesetz

Wenn der Prozess wie beschrieben abgelaufen ist, muss ich mich als Bürger für unser Bundesgericht schämen. Richter sollten unabhängig nach den Gesetzen urteilen und sich nicht politisch einbringen. Die Richter stehen nicht über dem Gesetzgeber. Dieser Fall sollte nochmals von anderen Richtern beurteilt werden.

Bernhard Simon, Melchnau

Zu «Jeder grosse Geländewagen ist ein Glücksfall fürs Klima»

Auto-Lobby will noch mehr Konsum

Laut Ferdinand Dudenhöffer sollten wir für jeden SUV dankbar sein, denn für jeden SUV müssen umso mehr Elektroautos verkauft werden, damit die Klimaziele doch noch erreicht werden können. Es sei eine Chance, findet Ferdinand Dudenhöffer. Das ist ein schlechter Witz: Die Autolobby mag keine Grenzen kennen,

die Erde aber ganz bestimmt. Unser globales Budget dafür, die Erwärmung auf 1,5 Grad

zu begrenzen, reicht bei weitem nicht. Um Emissionen zu senken, braucht es effizientere Methoden als eine Mischung aus Markt-Voodoo und noch mehr Konsum. Weniger Autos in den Städten sollten das Ziel sein und damit bessere Lebens- und Luftqualität.

Jan Schuller, Bern