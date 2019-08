Gestern bot sich in Zürich ein spezielles Bild: In Trachten gekleidete norwegische Vertreter des Volks der Samen verliessen das Gebäude der Credit Suisse am Paradeplatz, wo sie sich mit dem Direktor für Nachhaltigkeit unterhalten hatten. Danach machten sie einen Spaziergang durchs Niederdorf, kehrten zum Mittagessen ein – und vor allem gaben sie Interviews.