Kopf der Woche – Curdin Orlik hat das Schweigen gebrochen Er hat Mut gezeigt: Als erster Schwinger und als erster aktiver männlicher Topsportler in der Schweiz steht Curdin Orlik zu seiner Liebe zu Männern. Wir küren ihn zum Oberländer Kopf der Woche. Svend Peternell

Curdin Orlik steht als erster Schwinger zu seiner Liebe zu Männern. Foto: Anne Morgenstern

Seine Leistung ist keine sportliche. Obwohl er sich als Schwinger in der Blüte seiner Karriere befindet: Am Walliser, am Freiburgischen, am Emmentalischen und am Oberländischen Schwingfest war er Sieger, am Unspunnenfest Schlussgangteilnehmer. Seine Leistung, nein, sein Verdienst, ist, dass er ein Tabu gebrochen hat. Als erster Schwinger und als erster aktiver männlicher Topsportler in der Schweiz steht er zu seiner Liebe zu Männern.